انقسام كردي كردي قد يعطل جلسة الأحد.. فيديو

الحزبان الكرديان يتمسكان بحقهما في الحصول على منصب رئيس الجمهورية

أزمة حقيقية يمر بها البيت الكردي نتيجة الانقسامات بشأن من سيتولى منصب رئيس الجمهورية في مع تمسك الحزبين الكرديين بحقهما في الحصول على المنصب حتى قبل ساعات من موعد الجلسة المخصصة للتصويت على ثاني استحقاق دستوري في مسار تشكيل الحكومة.. المزيد في تقرير اعلاه.