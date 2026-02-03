الخلافات الكردية تهدد المددُ الدستوريةُ... فهل ينهي الإطار الخلاف داخل البيت الواحد؟

اخفاق سياسي جديد يهدد المدد الدستورية

اتهامات تطال القوى الكردية بتعطيل الاستحقاقات وتلويح بحل االبرلمان



تواجهُ المددُ الدستوريةُ تهديدا حقيقيا بالخرقِ بعد ان اخفقَ مجلسُ النواب للمرةِ الثانيةِ على التوالي في عقدِ جلسةِ انتخابِ رئيسِ الجمهورية , خياراتٌ عديدةٌ امام الحسمِ منها الخروجُ بتوافقٍ كرديٍ نهائيٍ خلال الساعاتِ المقبلةِ او الذهابِ الى الفضاءِ الوطني , فيما تعقدُ الامالُ على وفدِ الاطارِ الذي يزورُ في مساعٍ لانهاءِ الخلافِ داخل البيت الكردي