تشكيك بحسم استحقاق رئاسة الجمهورية.. فيديو

نواب: موقف ترمب من ترشيح عقد المواقف والقوى السياسية تخشى المجازفة.

يشكك نواب في حسم موقف القوى الكردية بشان استحقاق منصب رئيس الجمهورية بعد الانعطافة الحادة التي شكلها موقف الرئيس الاميركي ترمب من تولي رئاسة الحكومة المقبلة. وقال برلمانيون التقاهم مراسل إن محاولات الإطار التنسيقي لكسر الجمود عبر التواصل مع البارتي واليكتي في انتهت دون نتائج.. التفاصيل في التقرير اعلاه.