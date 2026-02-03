الصفحة الرئيسية
تشكيك بحسم استحقاق رئاسة الجمهورية.. فيديو
خاص السومرية
نواب: موقف ترمب من ترشيح المالكي عقد المواقف والقوى السياسية تخشى المجازفة.
2026-02-03 | 14:20
2026-02-03T14:20:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/gswwfbbwhdmeklvozvxlza?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d555173%26topic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26stopic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=b9b36523-8527-455d-ad9f-fe28e0816071&InitAdsBeforePlayer=1
تشكيك بحسم استحقاق رئاسة الجمهورية.. فيديو
المصدر:
السومرية
51 شوهد
نواب: موقف ترمب من ترشيح
المالكي
عقد المواقف والقوى السياسية تخشى المجازفة.
يشكك نواب في حسم موقف القوى الكردية بشان استحقاق منصب رئيس الجمهورية بعد الانعطافة الحادة التي شكلها موقف الرئيس الاميركي
دونالد
ترمب من تولي
نوري المالكي
رئاسة الحكومة المقبلة. وقال برلمانيون التقاهم مراسل
السومرية
إن محاولات الإطار التنسيقي لكسر الجمود عبر التواصل مع البارتي واليكتي في
إقليم كردستان
انتهت دون نتائج.. التفاصيل في التقرير اعلاه.
المراسل
عباس هاشم
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
المالكي: الاطار قطع خطوات بحسم مرشح رئاسة الوزراء ويجب حسم مرشح رئيس الجمهورية
12:14 | 2026-01-11
الكشف عن سيناريوهات جلسة الغد حول رئاسة الجمهورية وتنصيب المالكي رسميا لرئاسة الوزراء (فيديو)
06:09 | 2026-01-26
انسجام بشأن رئاسة الوزراء وتفاهم على رئاسة البرلمان ولا اتفاق على رئيس الجمهورية
01:41 | 2025-12-16
اجتماع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل.. اتفاق على تحديد موعد نهائي لحسم رئاسة الجمهورية
07:13 | 2026-02-01
سياسة
خاص السومرية
بالفيديو
ترندات
ترمب
المالكي
العراق
السومرية
رئيس الجمهورية
إقليم كردستان
نوري المالكي
كردستان
دونالد
ميرك
اصيل
+A
-A
خبر سار للمتقاعدين.. موعد صرف الرواتب
محليات
53.83%
09:38 | 2026-02-02
خبر سار للمتقاعدين.. موعد صرف الرواتب
09:38 | 2026-02-02
امطار قوية وحالوب في عموم العراق خلال ساعات.. و5 محافظات عليها "الحذر"
أخبار الطقس
23.77%
01:10 | 2026-02-02
امطار قوية وحالوب في عموم العراق خلال ساعات.. و5 محافظات عليها "الحذر"
01:10 | 2026-02-02
البرد ينهي استراحته ويعود للعراقيين
محليات
11.51%
09:26 | 2026-02-02
البرد ينهي استراحته ويعود للعراقيين
09:26 | 2026-02-02
بعد موجة صعود وهبوط.. الدولار يستقر في العراق
اقتصاد
10.88%
08:38 | 2026-02-02
بعد موجة صعود وهبوط.. الدولار يستقر في العراق
08:38 | 2026-02-02
المزيد
من الأخير
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
من الأخير
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
Live Talk
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
Live Talk
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-03
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-03
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
من الأخير
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
من الأخير
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
Live Talk
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
Live Talk
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-03
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-03
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
الخلافات الكردية تهدد المددُ الدستوريةُ... فهل ينهي الإطار الخلاف داخل البيت الواحد؟
04:12 | 2026-02-03
الحزبان الكرديان للسومرية: فشل الجلسة لا علاقة له بانتخاب رئيس الجمهورية.. "تريث اطاري" يتعلق بـ"فيتو ترامب"
06:07 | 2026-02-01
"لا تستدرج الآخرين للهاوية".. رسائل فلكية قاسية لبرج الثور وتحذيرات للحمل
03:43 | 2026-02-01
العراق لا يقرأ ولا يعرف ماذا يمتحن غدًا.. حرج الخيار بين الإرادة والحصار
02:13 | 2026-02-01
انقسام كردي كردي قد يعطل جلسة الأحد.. فيديو
13:46 | 2026-01-31
القمر في السرطان يفرض الحسم ويكشف فرص الدعم والضغوط
02:30 | 2026-01-31
