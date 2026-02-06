الصفحة الرئيسية
فيديوهات
روسيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية
ملف توزيع اللّجان النيابية ما زال معلّقًا.. والسبب عدم حسم ملف رئاسة الجمهورية
خاص السومرية
القى عدمُ حسمِ منصب رئاسة الجمهورية والجمود المرتبط به بظلاله على ملف توزيع اللجان البرلمانية الذي يخضعُ للاوزان السياسية للكتل الممثلة داخل مجلس النواب.
2026-02-06 | 01:00
2026-02-06T01:00:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/ma8oaw3ewqinaz4nc9aw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d555409%26topic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26stopic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=772eebcb-575f-447e-beb5-6123ff1ecdb9&InitAdsBeforePlayer=1
ملف توزيع اللّجان النيابية ما زال معلّقًا.. والسبب عدم حسم ملف رئاسة الجمهورية
62 شوهد
القى عدمُ حسمِ منصب رئاسة الجمهورية والجمود المرتبط به بظلاله على ملف توزيع اللجان البرلمانية الذي يخضعُ للاوزان السياسية للكتل الممثلة داخل
مجلس النواب
.
لا يزال ملف تشكيل اللجان النيابية في
مجلس النواب
معلقا حتى الآن، هذا التأخير يرتبط بحالة الجمود السياسي الناتجة عن عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية، الأمر الذي انعكس على تعطل عقد الجلسات البرلمانية وعدم المضي بالإجراءات التنظيمية الأساسية، وفي مقدمتها تشكيل اللجان الدائمة.
التفاصيل في هذا التقرير من
السومرية
.
المراسل
عباس هاشم
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
منصةX
