ملف توزيع اللّجان النيابية ما زال معلّقًا.. والسبب عدم حسم ملف رئاسة الجمهورية

لا يزال ملف تشكيل اللجان النيابية في معلقا حتى الآن، هذا التأخير يرتبط بحالة الجمود السياسي الناتجة عن عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية، الأمر الذي انعكس على تعطل عقد الجلسات البرلمانية وعدم المضي بالإجراءات التنظيمية الأساسية، وفي مقدمتها تشكيل اللجان الدائمة.التفاصيل في هذا التقرير من .