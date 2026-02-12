الاقتصاد العراقي يتلقى دعما اوروبيا... إليكم التفاصيل

بعثة تطلق برامج دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في



أطلقت بعثة ُ البنكِ الأوروبي في مؤتمرَها الخاصَ ببرامجِ دعمِ الشركاتِ الصغيرةِ والمتوسطة، بهدفِ تعزيزِ التنميةِ وتسهيلِ الوصولِ إلى التمويلِ في البلاد.واحتضنت العاصمةُ بغدادُ فعالياتِ المؤتمرِ التي تناولت عدةَ محاورَ اقتصاديةٍ، أبرزُها الشراكةُ مع الدولِ المانحةِ لتعزيزِ فرصِ الشركاتِ العراقيةِ في الحصولِ على التمويلِ اللازمِ لتوسيعِ أعمالِها.