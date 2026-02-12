مواد غذائية ولحوم مدعومة... اقبال كثيف على التبضع مع قرب حلول رمضان!

استمرار الدعم على أسعار المواد الغذائية واللحوم في مراكز التسوق الحكومية



سجلت أسواقُ منطقةِ في بغدادَ والمراكزِ التجاريةِ المدعومةِ حكوميا اقبالا متزايدا من قبلِ المستهلكين وذلك بالتزامنِ مع قربِ حلولِ شهرِ رمضان.