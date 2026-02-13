الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
خشية من "صلة الدم".. نقل الاف السجناء السوريين الى العراق والابقاء على العراقيين في سوريا: ما التفسير المحتمل؟
خاص السومرية
2026-02-13 | 01:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
522 شوهد
السومرية نيوز
اكتمل نقل اكثر من 70% من سجناء
داعش
المقرر نقلهم من
سوريا
الى
العراق
، فيما تشهد عملية النقل مفارقة استثنائية، فبينما يطال العراق دول العالم لتحمل مسؤولية رعاياهم من عناصر داعش، يشكل السوريون الجزء الاكبر من السجناء المنقولين، ما يطرح تساؤلات عن سبب نقل سجناء داعش السوريين الى العراق بدلا من ان تتحمل مسؤوليتهم سوريا ذاتها.
وانتقل حتى الان 5046 سجينا من سجناء
داعش
من
سوريا
الى
العراق
من اصل 7 الاف سجين من المفترض نقلهم، لكن المفارقة هي جلب السوريين الى العراق بينما بقي السجناء العراقيين في سوريا، حيث انه من بين الـ5 الاف سجين داعشي تم نقله الى العراق هناك 3245 سجينا سوريًا بينهم، و271 عراقيا فقط، في الوقت الذي كانت التقارير السابقة تشير الى ان السجناء العراقيين من داعش في سوريا يبلغ حوالي الفي شخص، وعموما تشير التقديرات الى 9 الاف سجين داعشي في سوريا بينما سيتم نقل 7 الاف فقط من سوريا الى العراق.
والتفسير الاقرب الى نقل السجناء السوريين الى العراق وعدم ابقائهم في سوريا، هو "عدم
ثقة العراق
والتحالف الدولي" بابقاء السوريين السجناء في سوريا، حيث ان لهم انصار واقارب ربما داخل الجيش السوري وقد يحصل تواطؤ في الجيش السوري ويعمدوا الى تحريرهم بطريقة او باخرى.
وتشير التقارير الى ان الالمان هم الجنسية الاكثر عددا بين السجناء الاوروبيين الذين تم نقلهم الى العراق، حيث بلغوا 27 جهاديا من
ألمانيا
، و10 من هولندا، وتسعة من
بريطانيا
، وأربعة من السويد، وثلاثة من
فرنسا
، ويضمّ 13 سجينا
أستراليا
، بينما ينتمي أكثر من 130 مشتبها بانتمائهم إلى
الجهاد
إلى
روسيا
، و160 إلى
تركيا
، ويشكّل السوريون المجموعة الأكبر عموما بواقع 3245 سجينا، إضافة إلى ذلك، يوجد 271 عراقيا بين سجناء داعش.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اشادة تركية بدور العراق في نقل السجناء الإرهابيين من سوريا
10:23 | 2026-02-09
بغداد وواشنطن تبحثان التعاون بملف "السجناء" بعد نقلهم من سوريا
12:40 | 2026-01-27
نقل السجناء من سوريا يفتح باب الأعباء المالية.. "حساب عرب" لكلفة السجين بالعراق
02:40 | 2026-01-23
العراق يكشف تفاصيل تخص نقل عناصر "داعش" من سوريا
14:15 | 2026-01-21
العراق
سجون سوريا
التحالف الدولي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
ثقة العراق
السومرية
أستراليا
بريطانيا
ألمانيا
+A
-A
