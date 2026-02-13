خشية من "صلة الدم".. نقل الاف السجناء السوريين الى العراق والابقاء على العراقيين في سوريا: ما التفسير المحتمل؟

وانتقل حتى الان 5046 سجينا من سجناء من الى من اصل 7 الاف سجين من المفترض نقلهم، لكن المفارقة هي جلب السوريين الى العراق بينما بقي السجناء العراقيين في سوريا، حيث انه من بين الـ5 الاف سجين داعشي تم نقله الى العراق هناك 3245 سجينا سوريًا بينهم، و271 عراقيا فقط، في الوقت الذي كانت التقارير السابقة تشير الى ان السجناء العراقيين من داعش في سوريا يبلغ حوالي الفي شخص، وعموما تشير التقديرات الى 9 الاف سجين داعشي في سوريا بينما سيتم نقل 7 الاف فقط من سوريا الى العراق.والتفسير الاقرب الى نقل السجناء السوريين الى العراق وعدم ابقائهم في سوريا، هو "عدم والتحالف الدولي" بابقاء السوريين السجناء في سوريا، حيث ان لهم انصار واقارب ربما داخل الجيش السوري وقد يحصل تواطؤ في الجيش السوري ويعمدوا الى تحريرهم بطريقة او باخرى.وتشير التقارير الى ان الالمان هم الجنسية الاكثر عددا بين السجناء الاوروبيين الذين تم نقلهم الى العراق، حيث بلغوا 27 جهاديا من ، و10 من هولندا، وتسعة من ، وأربعة من السويد، وثلاثة من ، ويضمّ 13 سجينا ، بينما ينتمي أكثر من 130 مشتبها بانتمائهم إلى إلى ، و160 إلى ، ويشكّل السوريون المجموعة الأكبر عموما بواقع 3245 سجينا، إضافة إلى ذلك، يوجد 271 عراقيا بين سجناء داعش.