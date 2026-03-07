ايران تستهدف "ناقلات محددة" و75% من نفط العراق الى اسيا.. تتبع خاص للناقلات والمواقف حول حقيقة توقف تصدير العراق

وفقا لذلك من المفترض ان تصدير النفط من غير متوقف، او على الاقل الجزء الاكبر منه، فمن بين 3.5 مليون برميل يوميا يصدرها العراق، يذهب حوالي 75% منها الى الدول الاسيوية وتحديدا والهند، لذلك من المفترض ان تصدير النفط العراقي مستمر الى دول دون استهداف.لكن لم تكشف بشكل واضح عن ايقاف او عدم ايقاف تصدير النفط العراقي، حيث يسيطر الغموض الرسمي على هذا الملف، وهو صمت ربما يكشف عن محاولة استغلال السلطات لهذه الازمة لتدارك قصة الازمة المالية، فاي تأخير في صرف الرواتب او تأجيلها سيجعل العراقيين متفهمين، على العكس مما لو اعلنت السلطات العراقية ان تصدير النفط مستمر.وتتبعت المواقع المختصة بتتبع الناقلات، ورصدنا وجود ناقلات نفط محملة بالنفط العراقي غادرت موانئ العراق بالفعل وبعضها عبر بسهولة، كما غيرها من الناقلات الاخرى غير المرتبطة بالبلدان المتحالفة بالحرب على .واظهر تتبع الناقلات على سبيل المثال، ناقلة تحمل اسم "بوشباك" تبحر تحت علم " "، وهي محملة بالاسفلت، غادرت ميناء قبل 4 ايام وعبرت مضيق هرمز متجهة نحو ميناء في ، وكذلك هناك العديد من ناقلات النفط قامت بالتحميل من موانئ العراق والابحار.وكشفت تقارير عن تخفيض انتاج العراق من النفط بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا نتيجة امتلاء المستودعات النفطية في منصات التحميل والتصدير، وعموما، حتى مع امكانية تصدير النفط الى دول اسيا وعدم استهدافها من قبل في مضيق هرمز، فان العديد من الشركات النفطية الاجنبية العاملة في بدأت تغادر الحقول والعراق بعد استهدافها بطائرات مسيرة وتهديدها داخليا باعتبارها "جزءا من الاقتصاد الامريكي"، كما تعتقد بعض الجهات والفصائل.