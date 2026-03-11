عقود على طريقة "العلاقات المسمومة".. هل تورط العراق مع شركة "تحترف" المقاضاة وربح التعويضات؟

اختبر عقودا تلكأت واخرى انتهت قبل ان تبدأ فضلا عن عقود اصبحت بلا جدوى بعد مرور سنوات او اخرى ارتفعت كلفتها مقارنة بالكلفة المخطط لها بداية، لكن اخطر انواع العقود هي تلك التي تنتهي بتحكيم دولي يجبر العراق على دفع تعويضات مالية على لاشيء، نتيجة تورطه مع شركات جوهر عملها هو توقيع عقد ثم المماطلة والحصول على تعويض قضائي، اي ان الشركة بالكامل عبارة عن "مقاولة مقاضاة"، ولا تفعل اكثر من ذلك.وسط ذلك، يقف العراق على اعتاب ورطة محتملة، مع شركة لها سوابق كبيرة في كسب الدعاوى القضائية ضد الدول، ومع تأخر تنفيذ موعد عقد هذه الشركة يقرع جرس الانذار ويذكر بمصير الدعاوى القضائية التي كسبت فيها هذه الشركة اموالا طائلة بل وصلت الى حد الاستحواذ على مقر في .في مطلع 2023، وقع العراق ضمن جولة التراخيص الخامسة 3 عقود مع شركة الاماراتية للغاز، في حقول الخشم الاحمر وكلابات في ، والخضر في ، وكان من المفترض ان تؤدي هذه العقود مجتمعة لانتاج 400 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وهي كمية تعادل حوالي ثلث ما ينتجه العراق من الغاز الان، وكذلك حوالي ثلث ما يحتاج العراق لاستيراده من ايران.كان من المفترض ان يتم الانتهاء من انجاز هذه العقود والبدء بالانتاج بغضون 18 شهرا، اي كسقف اعلى كان من المفترض ان يتم البدء بالانتاج في منتصف 2024 او نهايته على اقل تقدير، لكن اليوم انتهى حوالي عامين من الموعد المحدد، دون وجود اي مؤشرات على تنفيذ العقد او اضافة مقمق واحد من الغاز الى الانتاج الوطني، بل حتى مطلع 2025، صدر بيان حكومي عراقي يشير الى ضرورة تذليل العقبات لتوقيع العقد مع شركة الهلال، اي انه في الوقت الذي كان من المفترض ان الانتاج قد بدأ، كانت الحكومة لا تزال حائرة في كيفية تذليل العقبات مع شركة الهلال، ليضيع حوالي عامين والحقول مجمدة بلا استغلال ومحجوزة لشركة الهلال التي لم تبدأ بعمل اي شيء.الشركة الاماراتية مملوكة بالفعل لشبكة من الشركات العائلية وتدعى "عائلة جعفر" وهي عائلة عراقية الاصل، وينص العقد على ان تصبح حقول الغاز العراقية هذه ملكا لهذه الشركة لمدة 20 عاما، ما يجعله من نوع العقود الثقيلة والمصيرية، لكن عامين انقضيا بلا تنفيذ اي شيء من بنود العقد، فكم سيضيع من السنوات خلال الـ20 عاما بلا استغلال حقيقي وانتاج نافع؟، في حقول توصف انها حقول حدودية وقد تكون مشتركة، ما يجعلها اكثر عرضة للاستنزاف والاستغلال اذا لم يتم استغلال الوقت، فالحقول المشتركة عبارة عن سباق مصيري مع الوقت.شركة "مقاولة مقاضاة"يشير تاريخ الشركة الى انها واحدة من ابرز شركات الطاقة التي لديها تاريخ في المقاضاة والمنازعات التعاقدية مع البلدان التي تعمل فيها، فالشركة لديها عقد قديم مع ايران في عام 2001، وبعد سنوات طويلة من المقاضاة المتبادلة، ربحت الشركة قضية ضد الايرانية، وتمكنت من الاستحواذ على مبنى لشركة النفط الايرانية في قضية النزاع على عقد غازي، حيث حكمت بتعويضات قدرها 16 مليار دولار لصالح الشركة الاماراتية.قبل الدخول في مجال الحقول الاتحادية، لدى الشركة الاماراتية تجربة في اقليم ، وعلى طريقة الخصومة مع ايران، رفعت شركة الهلال دعوى قضائية ايضا ضد حكومة ، وتمكنت من الحصول على تعويض بقيمة 2 مليار دولار، عبر .هذه التجارب السابقة، وعند مقاطعتها مع تعرقل تنفيذ عقد الهلال مع العراق في استثمار 3 حقول غازية، يدفع الى مخاوف واعتقاد اكبر بامكانية تكرار العملية مع ، فالتعاقد مع شركات لديها تاريخ من المنازعات القضائية، بمثابة الوقوع في ورطة مع طرف محترف في كسب الدعاوى وادانة الخصم والحصول على تعويضات بلا انفاق دولار واحد على العقود الموقعة.