الاعمار والتنمية: مازلنا الكتلة الأكبر في البرلمان والاطار التنسيقي

وقال القيادي في الائتلاف مشرق الفريجي لـ ، ان "هناك طرفين انسحبا من ائتلاف الاعمار والتنمية وهم سومريون والعقد، ولكن ليس جميع نوابهم"، مبينا انه "تم كسب عدد من النواب الجدد الذين انضموا للائتلاف ويؤمنون به".وأضاف ان "عدد نواب ائتلاف الاعمار والتنمية هو 37 نائبا"، مشيرا الى ان "الائتلاف مازال الكتلة الأكبر في وداخل الاطار التنسيقي".وتابع "هناك تفاهمات جيدة بين الائتلاف وكتل سياسية أخرى والتي استطاعت تمرير رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ونائب والحكومة العراقية"، لافتا الى ان "الانسحابات التي حصلت لن تؤثر على الائتلاف".وذكر ان " الاشاعات والحديث عن وجود انسحابات كبيرة في الائتلاف غير صحيحة"، لافتا الى ان "عدد المنسحبين هو 14 نائبا ويوم امس انضم أربعة نواب من كتل سياسية أخرى الى الائتلاف كون هؤلاء النواب يحترمون نهج الائتلاف ولديهم طموح سياسي ان يكون هذا المشروع جامع للعراقيين".وبين انه "لا يوجد سبب حقيقي للانسحابات التي حصلت، حيث ان هذه الكتل السياسية معروف عنها في كل مرة انها تلتصق برئيس الوزراء، والان لديها تفاهمات مع الحالي رغم ان الأخير اعلن انه لن يشكل كتلة برلمانية في الفترة والانتخابات القادمة".وذكر ان "ائتلاف الاعمار والتنمية يدعم الحكومة بصدد نجاحها، كما يدعم عمل جميع القوى السياسية لانهاء الازمات الموجودة حاليا".