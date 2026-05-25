وزارات شاغرة في حكومة الزيدي... إليكم تفاصيل التشكيل!

برلمانيون: توزيع أغلب الوزارات حسم سياسيا لكن هناك تحفظات على بعض الاسماء



أوجدتِ الخلافاتُ بشأنِ بعضِ الأسماءِ المرشحةِ لتولي الحقائبِ الوزاريةِ الشاغرةِ تعقيداتٍ جديدةً أمامَ استكمالِ الكابينةِ الوزاريةِ لحكومةِ رئيسِ الوزراءِ ، ما دفعَ القوى السياسيةَ إلى ترحيلِ التصويتِ على ما تبقى من الوزراءِ إلى ما بعدَ عطلةِ العيد بالتزامنِ مع استمرارِ جولاتِ التفاوضِ والتفاهماتِ لحسمِ الملفِ بصورةٍ شاملة.