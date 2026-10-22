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برلماني يطالب بإلغاء مجالس المحافظات: تحولت إلى دكاكين لتقاسم المشاريع والعقود
خاص السومرية
2026-10-22 | 14:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
153 شوهد
دعا رئيس كتلة إدراك النيابية وعضو
لجنة الأقاليم والمحافظات
،
عبد الحمزة الخفاجي
، إلى إلغاء مجالس المحافظات عبر تعديل الدستور، متهماً القوى السياسية بإعادتها لخدمة مصالحها الحزبية والاقتصادية والسيطرة على المشاريع والعقود المحلية.
وقال
الخفاجي
، في حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية
السومرية
، إن "مجالس المحافظات أصبحت حلقة إدارية إضافية أسهمت في تعقيد العمل الحكومي والتدخل في شؤون الدوائر والمؤسسات"، معتبراً أن "فترة غيابها شهدت تقدماً في تنفيذ عدد من المشاريع بعيداً عن الخلافات السياسية".
ودعا الخفاجي، إلى "إلغاء مجالس المحافظات عبر تعديل الدستور"، متهماً القوى السياسية "بإعادتها لخدمة مصالحها الحزبية والاقتصادية والسيطرة على المشاريع والعقود المحلية".
وكشف أن "
لجنة الأقاليم والمحافظات
تمضي في تعديل قانون المجالس، وأن المقترحات تتضمن ربط لجان مجالس المحافظات باللجان المختصة في
مجلس النواب
، للحد من التدخلات والتجاوزات في عمل الإدارات المحلية".
وبين، أن "عدد النواب المعارضين داخل مجلس النواب يتراوح بين 20 و25 نائباً من أصل 329"، معتبراً أن "مشاركة معظم القوى السياسية في الحكومة أضعفت الدور الرقابي للبرلمان".
ولفت الى أن "المعارضة تواجه أغلبية برلمانية واسعة مرتبطة بالقوى المشاركة في السلطة، ما يحد من قدرتها على التأثير في القرارات والتشريعات، رغم وجود نواب داخل الكتل الحكومية غير راضين عن بعض السياسات".
وأكد أن "المعارضة تسعى إلى التنسيق مع النواب والكتل المختلفة، لكنها تواجه ضغوطاً سياسية تحد من فاعليتها"، مشيراً إلى أن "كشف ملفات الفساد ونقل مطالب المواطنين يمثلان أبرز أدواتها الحالية".
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