مناكير باللون الأحمر.. صور لفنانة مصرية أمام الكعبة تثير الجدل

وعلقت نرمين الفقي على الصور، قائلة: "ألف حمد وشكر ليك يا رب كنت نوياها من قلبي وتمت العمرة مع حبايبي وأخواتي مع فريق العمل.. ربنا يتقبل منا".وأثارت نرمين الفقي، حالة من الجدل بعد نشر صورها أمام الكعبة، حيث ظهرت مرتدية الحجاب وعباية باللون الأسود، وبمناكير باللون الأحمر.اعترض الجمهور على طلاء الأظافر، فمنهم من علق على الصورة وقال: "ازاي مناكير بالحرم لا يجوز العمرة بالمناكير".وشاركت الفنانة نرمين الفقى فى الماراثون الرمضاني 2024، بمسلسل "محارب" من بطولة الفنان حسن الرداد ومجموعة من النجوم.