اعتقال حسام حبيب بعد اتهامه بضرب شيرين

ومثل حسام حبيب أمام جهات التحقيق بالقاهرة، للإدلاء بأقواله في اتهام الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال محضر بقسم الشرطة بالتعدي عليها بالضرب داخل "استوديو" بالتجمع الخامس والتسبب في إصابتها.وأكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي لها، خلال بيان صحفي، أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث.وذكرت شيرين في التحقيقات أنها ذهبت إلى "استوديو" التسجيل المشترك مع حسام حبيب لمناقشة شراكة العمل وفكها والحصول على مستحقاتها.وقالت إنها فوجئت بتعدي حسام عليها بالضرب والسب والشتم وطردها من "الاستوديو" دون إعطائها أغراضها الشخصية، وحررت شيرين محضراً ضد حسام حبيب، يتهمه بالتعدي عليها بالضرب.