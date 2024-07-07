إخلاء سبيل حسام حبيب في قضية ضرب طليقته شيرين عبد الوهاب

وقررت النيابة العامة استدعاء الفنانة شيرين عبدالوهاب لسماع أقوالها في البلاغ المقدم منها ضد طليقها حسام حبيب وللرد على الاتهامات الموجهة منه.وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على الفنان حسام حبيب وذلك لاتهامه بضرب الفنانة شيرين عبدالوهاب طليقته السابقة داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.ووفقا لأقوال شيرين في محضر الواقعة أنها حدثت في الساعة الخامسة فجرا وكشفت عن تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز، وتبين من التحريات أن الاعتداء كان بسبب خلافات نشبت بينهما.كما رد حسام حبيب أنه اعتدى عليها بالضرب لينقذ ابنتها منها بعد شجارها معها، كما تواصل مع والد ابنتها لاحتواء الأزمة بين شيرين والفتاة مما أشعل غضبها.ونجح رجال مباحث القاهرة في ضبط المطرب حسام حبيب بعد قيامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبدالوهاب بمنطقة التجمع، وكانت النيابة العامة قد حققت في واقعة تعدي المطرب حسام حبيب على المطربة شيرين عبدالوهاب داخل فيلا بالتجمع الخامس، وأصدرت قراراً بضبط وإحضار المطرب حسام حبيب للتحقيق معه.وأكد مصدر أمني مسؤول أن المطربة شيرين عبدالوهاب اتهمت طليقها المطرب حسام حبيب بسرقة دولارات من حقيبتها بعد التعدي عليها.وأضاف المصدر أن شيرين عبدالوهاب اتهمته أيضا بسرقة تليفونها الخاص، موضحا أن سبب الخلاف ملكية استديو.وأضاف المصدر، أن الواقعة حدثت في فجر اليوم عندما حضرت المجني عليها إلى قسم شرطة التجمع الخامس والدماء تسيل منها بغزارة وقررت بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.وأكد أن شيرين أصيبت في رأسها وقدمها وعينها، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وتم عمل تقرير طبي لها.وكانت قد حررت المطربة شيرين عبدالوهاب محضر بقسم التجمع الخامس ضد طليقها المطرب حسام حبيب بعد التعدي عليها بالضرب داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من المطربة شيرين عبدالوهاب مفاده احتجازها وتعذيبها على يد طليقها حسام حبيب داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.وقالت شيرين في محضر الشرطة إن طليقها قام بضربها مما تسبب فى إصابتها بجروح في فروة الرأس والقدمين، كما أصيبت بتجمع دموي في عينها اليمنى، ما تسبب في انتفاخها، وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ، وتقوم أجهزة الأمن حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.