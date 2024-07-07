بعنوان "الليلة".. العراقية شذى حسون تطرح أغنية جديدة (فيديو)

أغنية "الليلة" هي من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع، وجاءت في قالب غنائي إيقاعي سريع وبأجواء من الفرح والسعادة، وتتحدث عن فرحة العروس والعريس.وسبق أن أعلنت المطربة شذى حسون، على موقع إنستغرام طرح أغنية تحمل عنوان "بيك تحلى" باللهجة المصرية.كما طرحت شذى حسون، عبر موقع يوتيوب كليب "بنادي عليك" من كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع هشام محمد، وإخراج بتول عرفة.شذى أمجد حسون (مواليد 3 آذار 1981)، هي مغنية عراقية اشتهرت بفوزها بالموسم الرابع من برنامج المواهب ستار أكاديمي سنة 2007، وتعتبر أول أنثى تفوز بالنسخة العربية من البرنامج.ولدت بمدينة الدار البيضاء بالمغرب من أب عراقي وأم مغربية، عاشت سنوات متنقلة بين المغرب وفرنسا للدراسة في مجال السياحة والفندقة حتى حالفها الحظ بتصويت الجمهور العراقي والعربي في البرنامج الفني "ستار أكاديمي" لتبدأ مسيرة فنية في الغناء والتمثيل.