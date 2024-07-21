بعد زواج دام 17 عاماً.. هل انفصلت آيشواريا عن زوجها باتشان

مخاوف محبي النجمين الهنديين من احتمالية الانفصال سببها تفاعل أبهشيك باتشان مع منشور عن الطلاق، ما أثار العديد من التكهنات بوجود شرخ في علاقة الزوجين.ليس هذا فحسب، بل عزز هذه الأقاويل حضور آيشواريا حفل زفاف أنانت أمباني ووقوفها للتصوير فقط مع ابنتها أردايا دون زوجها وعائلته، بينما هو انضم لعائلته (والده أميتاب باتشان ووالدته جايا باتشان وشقيقته).تفاعل أبهشيك باتشان مع منشور عبر منصة "إنستغرام" للمؤلفة هينا خاندلوال، تحدثت فيه عن الواقع المعقد للحب والطلاق، ليحدث ذلك ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وتتوالى الأحاديث عن أزمة انفصال تلوح في الأفق بين النجمين.آيشواريا راي تشعل مهرجان كان السينمائي 2023.. ماذا ارتدت نجمة بوليوود؟لكن السبب الحقيقي وراء إعجاب نجم بوليوود بمنشور حول الطلاق ليس لأنه يمر بأزمة انفصال، ولكن لأن زيراك ماركر، وهو صديق قديم لآيشواريا، ساهم في المقالة التي يشير إليها منشور إنستغرام.ووفقا لمجلة The Indian Express 'Eye، فإن زيراك ماركر أحد المساهمين في المقال المنشور للمؤلفة هينا خاندلوال، والذي أثار عاصفة من الشائعات خلال الساعات الماضية.وزيراك ماركر هو طبيب نفسي بارز ومحلل نفسي للأطفال والكبار، علاقته بآيشواريا تعود إلى سنوات عديدة مضت، عندما ذهبا إلى كلية جاي هند معاً في مومباي، وساهمت راي في حملة إطلاق كتابه "الأبوة في عصر القلق" عام 2016، وغالباً يقضي هو وزوجته العطلة مع آيشواريا وأبهشيك وابنتهما أراديا باتشان.وبالبحث في حسابات الزوجين على إنستغرام، تبين أن أبهشيك وزراك يتبعان بعضهما البعض على المنصة، بينما لا ينطبق الأمر على زوجته آيشواريا، لأنها ليست نشطة جداً على منصة التواصل الاجتماعي، والشخص الوحيد الذي تتابعه هو زوجها أبهيشيك.