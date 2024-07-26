متهم بضرب مدير مركز صيانة سيارات.. استدعاء مخرج مصري مشهور

وقالت الوسائل ان "المخرج المصري محمد سامي، حرر محضرا ضد شخص يعمل بمركز صيانة سيارات يتهمه بإتلاف سيارته من نوع "مرسيدس"، بينما حرر مدير مركز صيانة السيارات محضرا ضد المخرج محمد سامي، يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب".وقررت جهات التحقيق "استدعاء مدير أعمال محمد سامي كشاهد على الواقعة، حيث تصادف وجوده وتدخل لفض الاشتباك بين الطرفين".