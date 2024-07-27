جامعة بريطانية تمنح فنانا عراقيا دكتوراه فخرية

جاء هذا التكريم تقديراً لتأثيره الكبير ومساهماته الفنية المتميزة التي تحتفي بالثقافة والتاريخ العربيين، وفقا للجامعة.

وأعرب العزاوي وهو رسام ونحات معروف، عن اعتزازه العميق بارتباطه بجامعة كوفنتري البريطانية، مضيفا "يشرفني جدًا أن أرتبط عملي ونفسي بجامعة كوفنتري، هذه المؤسسة التعليمية العريقة".

وأوضح العزاوي أن هذا الارتباط يعزز حوار الفن والثقافة بين مجتمعات فنية وثقافية مختلفة ومتنوعة، مشددا بالقول "أنا عربي ومن خلفية ثقافية تختلف عن الثقافة الإنجليزية، ومن أهم مهام الجامعة أنها تخلق هذه المساحة للحوار بين الفنانين والكتاب والشعراء، الذين يجدون فيها مكاناً للخلق والإبداع وتبادل الأفكار".