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بدء أولى جلسات محاكمة عمرو دياب في واقعة "الصفع"

فن وثقافة

2024-07-30 | 06:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بدء أولى جلسات محاكمة عمرو دياب في واقعة &quot;الصفع&quot;
814 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

تنظر محكمة جنايات القاهرة في الدعوى المقدمة من الشاب "المصفوع" سعد أسامة ضد المطرب عمرو دياب بتهمة البلطجة والتنمر وتكدير الصفو العام، ويطالب محاموه بتعوض ضخم.


وطلب محامون المدعي مليار جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وحددت الجهات المعنية جلسة 30 يوليو لنظر القضية.

تقدم الدكتور حسين عبد الله المطعني المحام بالنقض ببلاغ عاجل للنائب العام متضامنا معه 53 محاميا آخرين من أبناء محافظة الأقصر "جنوب مصر"، على رأسهم الدوشي شكر نقيب محامي الأقصر وحمل البلاغ رقم 807350 ضد عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب، والمعروف إعلاميا بعمرو دياب.

يأتي البلاغ على خلفية الحادثة التي شغلت الرأي العام في مصر وصفحات السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو للمطرب المصري الشهير يظهر فيه وهو يقوم بصفع أحد أبناء محافظة الأقصر في حفل زفاف بأحد فنادق القاهرة.

وكانت جهات التحقيق استدعت الشاب محمد سعد أسامة الذي صفعه الفنان عمرو دياب في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي لسماع أقواله لكشف ملابسات الواقعة.

وكان الفنان عمرو دياب حرر محضرا ضد الشاب محمد سعد أسامة بقسم أول القاهرة الجديدة، بعد واقعة الصفع التي أثارت جدلا واسعا.

وتصدر الفنان عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة صفعه لأحد المعجبين خلال حضور حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

واستمعت جهات التحقيق، إلى أقوال محامي الفنان عمرو دياب بعد تحريره محضرا بقسم الشرطة ضد الشاب الذي صفعه خلال محاولته التقاط صور سيلفي معه في حفل زفاف.

وذكر محامي الفنان عمرو دياب في المحضر، تضرر الفنان من الشاب وأنه أمسك به من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة لإجباره على التصوير بشكل غير لائق.

وأكمل محامي عمرو دياب في شكواه، أن الفنان يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط صور معه، مشيرا إلى أن الشاب لم يكن مدعوا في حفل الزفاف وحاول فعل ذلك مع جميع الفنانين.

وأوضح محامي عمرو دياب، أن الشاب جذب أيضا الفنان محمد رمضان بنفس الطريقة من يده، متابعا: التطفل الشديد الموجود من البعض وصل لدرجة صعبة في نظير أن يلتقط صورة ينشرها على السوشيال، مؤكدا أن هناك أصولا في الاقتراب من المشاهير.

وأكد أن الشاب حاول الإمساك بالفنان بشكل غريب ولم يتفهم الأمر على أنه التقاط صورة أو معجب من طريقة شد البدلة بشكل غير لائق.

وأوضح أن الفنان لا يعرف الشاب وقبلها طلب التصوير 4 مرات ولم يمنعه من التقاط الصور، لكن تفاجأ به يجذبه بشكل غريب ووصل به الأمر أن الشاب يحاول الاعتداء عليه، مما دفعه إلى التصرف الذي بدر منه أمام الجميع، وبعد أن عرف اسمه وأنه معجب حاول أن يتواصل معه ويطيب خاطره عن التصرف الذي بدر منه، لكن لقي رفضا من الشاب.
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