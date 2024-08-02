بمشاركة عربية.. العراقية أصيل هميم تقيم حفلاً في مصر

وسيقام الحفل على مسرح ميوزيكال شو بـ "النورث سكوير" بمدينة العلمين، في تمام الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر.يشار الى أن المطربة العراقية أصيل هميم (تولد 6 تشرين الأول 1984)، ولدت في بغداد وهي ابنة الموسيقار كريم هميم، وخالتها هي المذيعة سهير القيسي.احترفت أصيل هميم الغناء في عمر الثانية والعشرين، حيث قدمت عشرات الأعمال الفردية والجماعية، كما شاركت في غناء مجموعة من شارات المسلسلات.وشاركت في برنامج نجوم العرب مع فريق المشرق العربي، وكانت قد أطلقت أغنية منفردة بعنوان "بلاني زماني"، وهي مطربة تعتني بجودة الفن، وذلك الأمر الذي أرشدها وعلمها إياه والدها.انفردت بأغنية خاصة بها من ألبوم راشد وأحبابه بعنوان "راضي بتعذيبي"، من كلمات الشاعرة الإماراتية مشاعر دبي وألحان الإماراتي فايز السعيد.