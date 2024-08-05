الموت يخطف فناناً مصرياً.. هذه اعماله

أعلن خبر الوفاة صديقه الريجيسير إبراهيم عمران، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلا: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله.. الفنان الكوميدي محمود بندق، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين".في الفترة الأخيرة ظهر محمود بندق على كرسي متحرك بعد تعرضه لظروف صحية صعبة، واضطر الأطباء وقتها لبتر ساقه.ولد محمود بندق في 12 سبتمبر 1977، وعبر مشوار فتي مشرف قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة في السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله الفنية فيلم "إكس لارج" مع النجم أحمد حلمي ودنيا سمير غانم.ويحتوي سجله الفني على عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "راجل وست ستات ج2 "عام 2007 وفيلم "إكس لارج" 2011، وفيلم "ماشيين بالعكس" عام 2008، ومسلسل"فندق رايق" عام 2012 ، وفيلم"ظرف صحي" عام 2014، ومسلسل "كيلو بامية".