شيرين عبد الوهاب تفضح حسام حبيب: سرقني وقام بابتزازي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحماس.. من هو السنوار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-496369-638585600128954716.jpg
شيرين عبد الوهاب تفضح حسام حبيب: سرقني وقام بابتزازي
فن وثقافة
2024-08-06 | 12:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,323 مشاهدة
كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن أسرار لم تكشفها من قبل عن أزمتها مع طليقها حسام حبيب، وذلك في ظل الأزمة النفسية التي تعيشها.
وقالت شيرين عبد الوهاب، في حوارها مع موقع "القاهرة 24" أنها تعرضت للسرقة من طليقها حسام حبيب، مؤكدة أنه أقدم على سرقة سيارة منها ماركة "رانج روفر" موديل 2008، وساعتين ماركة رولكس، لافتة إلى أنها لم تطالبه بإعادتها.
وأضافت شيرين عبد الوهاب: كنت ساكنة في شقة فيها خزنتي كسروا الخزنة وطلعوا منها التنازلات، بفتح حاجتي لقيت أغلبها مش موجودة، وحسام بيكلمني بشتيمة وقلة أدب وقالي إنتي بتشككي فينا، رغم إني متهمتوش بأي حاجة، وقلت له ده إهمال مني وأنا لازم أدفع التمن.
وقالت شيرين عبد الوهاب: "الناس بتقول بتسمع كلامه ليه؟ أنا بروح له بالتهديدات، دمرني وبيهددني ويبتزني وبيقول كلام وقح عني وعن أصحابي، ولما بختفي بيوصلني عن طريق بنتي الصغيرة هنا، 13 عاما، ومكرهها فيا وفي أبوها وفي أهلي"، حسب تصريحاتها لموقع "تليجراف مصر".
وأضافت شيرين عبد الوهاب: شخص مجنون ومريض نفسي ملوش أي صفة، إنسان سمّاوي غير طبيعي، يعامل بنتي بطريقة غريبة، يسألها رايحة فين وجاية منين ويخليها تشاركه كل حاجة.. للأسف مكرهها فيا وفي أبوها وفي أهلي تمامًا.
وتابعت: أنا دلوقت مليش حد خالص، ماليش غير ربنا وأنتم والدولة، عاوزة ربنا والناس تحميني من الإنسان اللي خلاني متدمرة نفسيا وبشتكي من كل حاجة فيا ومش عارفة أتعالج، أنا بشتكي من كل حاجة في وعاوزة أكمل علاجي مع دكتوري نبيل عبد المقصود اللي ساعدني وواقف جنبي دون أي مقابل مادي، بالعكس كان بيتولى هو كل حاجة كطبيب وأب وصديق هو وأسرته اللي واقفين معايا في محنتي.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة عودتها مرة أخرى لطليقها حسام حبيب
05:39 | 2024-07-20
بعد أزمتها مع حسام حبيب.. شيرين تدخل المصحة النفسية
10:44 | 2024-07-10
إخلاء سبيل حسام حبيب في قضية ضرب طليقته شيرين عبد الوهاب
05:39 | 2024-07-07
اعتقال حسام حبيب بعد اتهامه بضرب شيرين
17:19 | 2024-07-06
شيرين
حسام حبيب
ابتزاز
سرقة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الكويت تقترض من اجل العراق
دوليات
31.1%
11:24 | 2024-08-05
الكويت تقترض من اجل العراق
11:24 | 2024-08-05
انتقادات واسعة لمحمد رمضان.. ما علاقتها بوفاة أربعة منتجين؟
فن وثقافة
25.17%
08:13 | 2024-08-05
انتقادات واسعة لمحمد رمضان.. ما علاقتها بوفاة أربعة منتجين؟
08:13 | 2024-08-05
السوداني يوجه باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد
محليات
22.57%
04:56 | 2024-08-06
السوداني يوجه باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد
04:56 | 2024-08-06
أبرز مزايا جواز السفر الالكتروني العراقي في المطارات
محليات
21.16%
12:23 | 2024-08-05
أبرز مزايا جواز السفر الالكتروني العراقي في المطارات
12:23 | 2024-08-05
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
Morning Live
قانون السب والقذف في القنوات الفضائية - حلقة ٨٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-06
Morning Live
قانون السب والقذف في القنوات الفضائية - حلقة ٨٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
Morning Live
قانون السب والقذف في القنوات الفضائية - حلقة ٨٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-06
Morning Live
قانون السب والقذف في القنوات الفضائية - حلقة ٨٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
اخترنا لك
إخفاء صدام حسين يحقق مليون دولار
12:32 | 2024-08-06
بـ 12 طعنة.. فنانة مصرية تقتل والدتها أثناء نومها
09:35 | 2024-08-06
بشخصية حورية البحر.. رحمة رياض تدخل عالم "ببجي"
06:26 | 2024-08-06
محمد رمضان يتعرض لهجوم
05:33 | 2024-08-06
الموت يخطف فناناً مصرياً.. هذه اعماله
14:18 | 2024-08-05
"وحشتوني أوي".. أول رسالة لشيرين عبد الوهاب بعد ازمتها الاخيرة
12:56 | 2024-08-05
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.