أول رد من هيفاء وهبي بعد منعها من الغناء والتمثيل في مصر

ونشرت وهبي، عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري" على منصة "إنستغرام"، صورة تتضمن الآية القرآنية "ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله"، في إشارة إلى مكيدة دبرت لها.

*سبب منع هيفاء وهبي من الغناء والتمثيل في مصرقررت نقابة المهن الموسيقية في مصر التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي أمام الشؤون القانونية للنقابة، الأحد المقبل، بعد قرر إيقافها عن الغناء، لتسير عى خطى نقابة المهن التمثيلية المصرية التي قررت منعها من التمثيل أيضًا.وقالت النقابة، في بيان: "الفنانة هيفاء وهبي أخلت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على عربون التعاقد، ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددا".ووفق تقارير محلية فإن الشركة التي قدمت شكوى ضد هيفاء وهبي هي "الريماس" للإنتاج الفني، وذكرت أن الفنانة اللبنانية لم تردّ مقدماً مالياً حصلت عليه من الشركة نظير مشاركتها في عمل درامي لم تلتزم بتصويره.إلى جانب إخلال الفنانة أيضًا باتفاق لإقامة حفل في الساحل الشمالي وحصولها على المبلغ المتفق عليه ما تسبب في أضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل.وتشارك هيفاء وهبي في فيلم "ولاد المحظوظة" مع المخرج مرقس عادل، وتأليف هيثم سعيد، إذ كشفت مصادر داخل العمل السينمائي أنهم انتهوا من تصويره، وهو حاليًا في المراحل الأخيرة من المونتاج استعدادًا لعرضه قريبًا، مشيرة إلى أن قرار نقابة المهن التمثيلية بمنع الفنانة من التمثيل لا يشملهم.يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها هيفاء وهبي في مصر كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض العام الماضي، وشاركها في بطولته كل من محمد سلام ومحمد ثروت ومصطفى خاطر.