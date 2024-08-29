وأظهرت صور نشرها موقع "القاهرة 24" المطرب الشهير مرتديا البدلة الزرقاء داخل المحكمة وشعره "ميري" وبيده الأصفاد، وذلك خلال نظر أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بتزوير محرر رسمي، كما ظهر شقيقه مرتديا تيشرت أسود.وارتدى عصام صاصا البدلة الزرقاء لتنفيذه حكم السجن لمدة 6 أشهر فى القضية الثانية المتهم فيها بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.من جانبه، قال دفاع عصام صاصا قبل بدء أولى جلسات المحاكمة، إن هناك فاعلا آخر غاب عن الأوراق، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه أمام محكمة الجنايات.وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاموا بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره.وأشارت التحريات، الى أن المتهمين استغلوا الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بأن اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور، كما ساعد عصام صاصا شقيقه وموظف سابق، عن طريق مدهما بصورة بطاقة تحقيق شخصيته وتوقيعاته لتقليدها ورقم هاتف المتهم الثالث لتسهيل ارتكابها فأنفقوا على مخططهم الإجرامي.وفي وقت سابق، تقدم دفاع صاصا بطلب للمحكمة للاستئناف على الحكم الصادر ضد موكله بالحبس 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة.وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، في وقت سابق، بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر في تهمة تعاطي المخدرات، وانقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس بالتصالح.يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على صاصا في السادس من شهر مايو الماضي، بتهمة دهس شخص أعلى الطريق الدائري بالجيزة ما أدى إلى مصرعه.