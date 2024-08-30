حكم جديد على صاصا

السومرية نيوز – فني

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة في مصر المغني عصام صاصا وشقيقه بالسجن لمدة سنة مع الشغل.

كما عاقبت المتهم الثاني والثالث غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تزوير توكيلات.

جاء هذا بعدما ظهر مغني المهرجانات المصري عصام صاصا ببدلة السجناء مع "الكلابشات" مع حلق شعره "ميري" - أي على درجة خفيفة وهي رقم واحد - داخل محكمة جنايات الجيزة، التي انعقدت بزينهم امس الخميس، على خلفية اتهامه وشقيقه بتزوير توكيل شهر عقاري لأحد المحامين.

وكشفت التحقيقات أن عصام صاصا أمد شقيقه بصورة البطاقة الشخصية الخاصة به، لتحرير توكيل عام للقضايا وهو خارج البلاد بعد هروبه عقب اتهامه بالقتل الخطأ، فقام شقيقه باستغلال حسن نية موظف تسجيل التوكيلات، ووقع بالنيابة عن شقيقه وبصم على أوراق التوكيل بصفته "عصام صاصا"، ثم قام بتحرير التوكيل وتقديمه لمحامي الذي تقدم به إلى نيابة العمرانية الجزئية بصفته وكيلا عن عصام صاصا.

وخلال التحقيقات في واقعة القتل الخطأ، تبين للنيابة اختلاف توقيع عصام صاصا في محضر التحقيقات عن التوقيع في توكيل القضايا، فقامت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية والطب الشرعي، الذي كشف أن التوقيعات في تحقيقات النيابة تختلف عن التوقيعات والبصمات في توكيل القضايا.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، يوم قبل الماضي، في ثاني جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا لاتهامه بالتسبب في وفاة سائق عقب دهسه على الطريق الدائري، بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وانقضاء الدعوى الجنائية في تهمة القتل الخطأ.