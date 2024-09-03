"حقك عليا".. تامر حسني يقبل اعتذار مطربة شهيرة

ونشرت شذى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة تجمعها بتامر حسني أثناء تصادف تواجدهما بالساحل الشمالي، حيث بادرت بالاعتذار بكلمات رقيقة في حق زميلها.وكتبت شذى: "حقك عليا.. إنت أكتر واحد عارف إن دماغي بتسوحني" في إشارة إلى هفواتها غير المقصودة. وأضافت "العتاب يكون بقدر الغلاوة وإنت غالي كتير، وصديق العمر".وقبل تامر حسني اعتذار زميلته ورد على منشورها بالأمس "المسامح كريم".وأضاف في تعليقه "ولا يهمك يا أوزه كلماتك الجميلة تكفي ربنا يوفقك ويسعد قلبك"، لتعود شذى وترد على تعليق حسني "روح قلب أوزه تستحق كل شيء جميل".وكانت شذى قد صرحت ضد تامر حسني خلال لقائها بإحدى الفضائيات المصرية أواخر عام 2022، حيث قالت "سيرة تامر حسني بتقلبلي مزاجي"، وأنها تكنّ معزة كبيرة لتامر، لكنها فوجئت باختفائه عقب وفاة والديها، وأن ظهوره منذ ذلك الحين كان بمثابة "ضيف شرف"، مضيفة أنها وحيدة وأفراد عائلتها بالخارج وكانت تتوقع وقوف تامر إلى جانبها وقت وحدتها وأزماتها إلا أنه تخلى عنها.ويبدو أن هذه التصريحات أزعجت النجم تامر حسني، حيث انقطع تواصله مع شذى لحين مبادرتها الأخيرة للاعتذار وقبوله لاعتذارها.