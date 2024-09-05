فيفي عبده تنضم لـ "العتاولة" بدور جديد

وقالت في تصريحات صحفية، أنها "لم تتردد لحظة في الموافقة على تلك المشاركة، خاصة أنها كانت من متابعي الجزء الأول للمسلسل، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيراً".وأضافت فيفي أن "الدور الذي تقدمه سيكون من بين الأدوار الجديدة في المسلسل، ولن تستكمل دور أحد كما يظن البعض، حيث إن الشخصية التي ستقدمها سيكون الظهور الأول لها مع انطلاق الجزء الثاني، ومن المفترض أن تكون هي إحدى الشخصيات المحركة لأحداث المسلسل، وتتمنى أن ينال الدور إعجاب الجمهور خاصة أنها تغيبت عن تقدم الدراما التلفزيونية لأكثر من عامين".من جانبها حرصت الفنانة فريدة سيف النصر على التعليق على خبر إعلان الفنانة مشاركتها ضمن أبطال مسلسل "العتاولة 2"، حيث وجهت التهاني لأبطال المسلسل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وكشف مصدر من داخل فريق عمل مسلسل "العتاولة"، أن "الفنانة فضلت الانضمام لمسلسل العتاولة بجزئه الثاني، على الرغم من أنه كان معروضا عليها المشاركة في بطولة مسلسل "فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضي، لكنها اعتذرت عنه فور تليقها عرض المشاركة في مسلسل "العتاولة"، نظراً لعلاقتها القوية بأبطاله، فقد تعاونت من قبل مع الفنان طارق لطفي وباسم سمرة في أعمال مختلفة وتربطها صداقة قوية مع الفنان أحمد السقا، لذلك فضلت أن تكون من بين فريق العمل بصحبتهم".يذكر أن مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.