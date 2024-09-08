سيلينا غوميز تصبح أصغر المليارديرات بأمريكا

ويرتبط جزء كبير من ثروة غوميز بعلامتها التجارية التي أنشأتها منذ خمس سنوات والمتخصصة بالعناية بالبشرة "Rare Beauty"، بالإضافة إلى شراكتها في الموسيقى والتمثيل ووسائل التواصل الاجتماعي.وغوميز مغنية وممثلة أمريكية شهيرة، وُلدت في 22 يوليو/تموز 1992 في ولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية.وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة كممثلة في برامج تلفزيونية للأطفال، وظهرت في العديد من المسلسلات مثل "بارني والأصدقاء"، لكن شهرتها الأكبر جاءت من دورها في المسلسل الشهير "Wizards of Waverly Place" الذي عرض على قناة ديزني، حيث مثلت دور أليكس روسو.وأطلقت غوميز مسيرتها الموسيقية مع فرقتها "سيلينا غوميز أند ذا سكينيدز"، وحققت نجاحًا كبيرًا بألبومات مثل"Revival"، وأصدرت أيضًا ألبومات منفردة ناجحة مثل "Rare".وشاركت في عدد من الأفلام الناجحة مثل "Spring Breakers" و"The Fundamentals of Caring" و"Hotel Transylvania".عانت غوميز من مشاكل صحية عديدة، حيث خضعت لعملية زراعة كلى نتيجة تشخيصها بمرض "الذئبة الحمراء" الذي يؤثر على الكلى.وحصدت غوميز العديد من الجوائز والتكريمات في الموسيقى، بما في ذلك جوائز الموسيقى الأمريكية وجوائز اختيار المراهقين وجوائز غرامي.وتعتبر سيلينا غوميز واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في صناعة الترفيه اليوم، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة وشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم.