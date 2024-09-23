اخرهم احمد سعد.. فنانون تعرضوا لسرقات من نوع ثقيل

ورغم أن حوادث سرقة النجوم عرض مستمر يحدث كل فترة، إلا أن بعضهم يحدث صدى كبيرا، إما لغرابة الحادث أو لأن المسروقات ثمينة للغاية.ومن أبرز المشاهير الذين واجهوا موقف السرقة، سواء من خلال اقتحام المنازل والفيلات أثناء غياب أصحابها أو خارج بلادهم:1.كشف الفنان المصري أنه تعرض للسرقة في ميلانو عندما سافر إلى إيطاليا لحضور حفل نجل الإعلامية المصرية بسمة وهبة.وقال: "هي حاجات ساعات بتزعل، زي أول ساعة اشتريتها في حياتي، ساعاتي كلها وألماظي هو أنا مش علي بابا، لكن كل الحاجات اللي اشتريتها وكانت ذو قيمة مادية أو معنوية اتسرقت كلها"، مستطردا: "الشنطة بتاعتي كلها اتسرقت مني".2. ميرهانمن بين هؤلاء المشاهير الفنانة ميرهان التي سُرقت حقيبتها في محيط منطقة المقطم، وكانت تحتوي على مبلغ ومجوهرات.وفي بلاغ من والد الفنانة إلى قسم شرطة المقطم، اتهم مجموعة من العمال بسرقة حقيبة ابنته وبداخلها مبلغ ومشغولات ذهبية، أثناء تواجدها داخل شقة تحت الإنشاء.وكشفت التحريات أن 2 من عمال "السيراميك" استعانوا بآخر وسرقوا الحقيبة والمشغولات الذهبية، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.3. عماد متعبتعرض عماد متعب لسرقة فيلته بالمعادي، إذ استولت خادمته على مشغولات ذهبية تخص زوجته، وتم القبض عليها، بعد فترة قصيرة من بلاغ السرقة.4. عيدتعرضت المطربة عيد، لسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ من فيلتها بمدينة 6 أكتوبر، وتبين بعد التحقيق أن خادمتها هي المتورطة في السرقة.5. تامر عبدالمنعمتعرض الفنان تامر لسرقة ساعات ثمينة ومشغولات ذهبية من شقته بحي الدقي على يد خادمته وشريكها، وتم القبض عليهما لاحقًا.6. عجاجتعرضت فيلا الفنان عجاج بمدينة 6 أكتوبر للسرقة، واستغل اللص غيابه عنها، واستولى على متعلقات ثمينة قبل أن يفر هاربًا.