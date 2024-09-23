يبكي في دار مسنين: ما قصة أشهر مخرجي أغاني كاظم الساهر؟ (فيديو)

وجاء ظهور دعيبس، الذي تولى إخراج مئات الفيديو كليبات المصورة لأبرز مشاهير العالم العربي، مع الإعلامي السوري ربيع هنيدي.

📌اكد وزير الثقافة الرواشدة إن الحكومة تابعت الحالة الصحية للمخرج دعيبس بعد تعرضه لجلطة دماغية.وقال الرواشدة في منشور له على فيس بوك: "تابعنا الحالة الصحيّة للفنان المبدع دعيبس، بعد تعرّضه مؤخرًا لجلطة دماغيّة، وسوف نقوم بزيارته يوم غدٍ بإذن في مقرّ شفائه في… pic.twitter.com/A2ChwQSv3E — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) September 22, 2024

وفي مقطع الفيديو، الذي تم تبادله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتمالك دعيبس دموعه التي انهمرت أمام الكاميرا، في إشارة إلى أنه "لا يريد المساعدة من أحد".وقال المخرج الشهير إنه "تعرض لجلطة في الدماغ"، مشيرا إلى أنه "يمكث في "دارات سمير شما للمسنين" منذ عام تقريبا".يذكر أن دعيبس مخرج ومنتج أردني، اشتهر في إخراج الأغاني المصورة لعدد كبير من نجوم العالم العربي، أبرزهم الساهر ونجوى كرم وفضل شاكر وفلة وطلال سلامة وماجد المهندس وعبد المجيد عبد الله، وآخرون.