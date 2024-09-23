يبكي في دار مسنين: ما قصة أشهر مخرجي أغاني كاظم الساهر؟ (فيديو)

📌اكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن الحكومة تابعت الحالة الصحية للمخرج حسين دعيبس بعد تعرضه لجلطة دماغية.وقال الرواشدة في منشور له على فيس بوك: "تابعنا الحالة الصحيّة للفنان المبدع حسين دعيبس، بعد تعرّضه مؤخرًا لجلطة دماغيّة، وسوف نقوم بزيارته يوم غدٍ بإذن الله في مقرّ شفائه في… pic.twitter.com/A2ChwQSv3E
— فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) September 22, 2024
📌اكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن الحكومة تابعت الحالة الصحية للمخرج حسين دعيبس بعد تعرضه لجلطة دماغية.وقال الرواشدة في منشور له على فيس بوك: "تابعنا الحالة الصحيّة للفنان المبدع حسين دعيبس، بعد تعرّضه مؤخرًا لجلطة دماغيّة، وسوف نقوم بزيارته يوم غدٍ بإذن الله في مقرّ شفائه في… pic.twitter.com/A2ChwQSv3E