ماذا قال المشاهير عن احداث لبنان؟

– فني

تفاعل العديد من الفنانين العرب والمشاهير مع الأحداث الراهنة في لبنان، في ظل تصاعد التوترات، من خلال نشر رسائل عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، تعكس مشاعر القلق والدعم، وتبرز التضامن مع اللبناني في مواجهة التحديات التي يواجهها البلد.

وقالت الفنانة شيرين في تدوينة على منصة X اطلعت عليها السومرية نيوز، "أنا قلبي حزين علي اكتر بلد علمتني يعني اية الفرحة.. وعلمتني الصمود".

وأضاف "لبنان مأذية عشان هي من اجمل بلاد الدنيا.. ربنا معاكم ويساعدكم".

كما عبّرت الفنانة نانسي عجرم، عن غضبها، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص على "إكس"، وقالت: يا رب اللي عم يصير عنا جنون، كل شبر من أرضنا من الجنوب منحطه قدامك.. خلّي عينك علينا.

وكتبت الفنانة كارول سماحة، وعبر حسابها الخاص على منصة "إكس"،: بلدنا بأمانتك يارب بحمايتك احفظه من كل شر".

وعبرت النجمة إليسا عن أمنية العيش في سلام، وقالت: وشعبه يستحقون العيش بأمان وسلام بعيداً عن الحروب والقتل والتهجير الذي لن يخدم هذا البلد".

وتساءلت: "ألم يحن الوقت لتطبيق القرارات الدولية القادرة على حماية وتحييده عن الصراعات الخارجية؟".

كما نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، عبر خاصية الـ "Stories" مقطع فيديو يرصد الهجمات، وكتبت أعلى الفيديو: جنوب .. يا الله رحمتك.

ونشرت المغنية يارا على حسابها في "إنستغرام"، مقطعًا غنائيًّا للنجمة فيروز، وكتبت على خلفية علم لبنان: الله يحمي والشعب اللي اشتاق للفرحة والأمان.

وعبّرت النجمة عن حبها للبنان، قائلة: يا لحبَّك الله عنّك مش ممكن نتخلّى برمنا أرض الدّنيي كلاّ وما صلّينا غير بكتابك.

وكتب عاصي الحلاني عبر "إكس": اللهم من أراد في بلدنا وفينا سوء فأشغله بنفسه وعافيته واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره.. الله يرحم الشهداء والشفاء العاجل للجرحى".

كما كتبت الفنانة هيفاء وهبي: كفى ألم في بلدنا الحبيب.. الله يحمي ويحمي أهلنا من كل غدر وسوء، الرحمة والسلام لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى المصابين.

ويبدو أن قد غادرت لبنان، حيث شاركت متابعيها على إنستغرام بصورة لمدرج المطار عبر خاصية الستوري. معلقةً: "بدايات جديدة".

وقبل ساعات من المغادرة، كانت قد غردت نادين هذه العبارة: "صلوا من أجل بلدي".

ونشرت الفنانة يسرا عبر حسابها على منصة "أكس"، "ربنا يحفظ من كل شر و يعدي كل الأيام الصعبة على ألف خير .. رحم الله الشهداء و ربنا يشفي كل جريح".

وكتب الفنان صورة عبر خاصية استوري من خلال حسابه الرسمي بموقع إنستجرام قائلآ: "اللهم احفظ لبنان".

ونشرت أيضاً الفنانة دينا الشربيني والفنانة ياسمين صورة عبر خاصية استوري معلقه: "برداً وسلاماً على لبنان".

وكتبت الفنانة عبر حسابها الرسمي إنستجرام لدعم معلقة: "اللهم احفظ أهلنا واخواتنا وأصحابنا في لبنان".

ونشرت الفنانة كندة علوش "يارب تحمي بلد الجمال والذوق يارب تحمي البلد الي بعشقها.. النا فيها أهل وقرايب وأصحاب يارب تحمي أهلها من كل شر.. يارب تحمي .. وتحمي كل بلادنا يارب".























