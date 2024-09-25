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تفاصيل حول "كولدبلاي" في أبوظبي

فن وثقافة

2024-09-25 | 12:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل حول &quot;كولدبلاي&quot; في أبوظبي
255 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
ينتظر عشاق فرقة "كولدبلاي" على أحر من الجمر حفلهم المرتقب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والمقرر خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن تكون ليلة ساحرة مع فرقة استثنائية.

وتقيم Coldplay، الفرقة الحائزة على جائزة غرامي والمعروفة بأغانيها المميزة وعروضها الحية الديناميكية، حفلة موسيقية خاصة في أبوظبي مساء 11 كانون الثاني 2025، ضمن جولتها العالمية "ميوزك او ذا سفيرفس".
 
ويمكن لأكثر من 40 ألف شخص حضور الحفل المرتقب، إذ تقام الأمسية في استاد مدينة زايد الرياضية الذي يسع نحو 44600 شخص، في ليلة استثنائية كون الحفل هو الأداء الوحيد للفرقة الشهيرة في الشرق الأوسط خلال جولتها العالمية.
 
وأخيرا، كشف الموقع الرسمي لفرقة Coldplay عن أسعار تذاكر حفلها المقرر في العاصمة الإماراتية، إذ تتراوح بين عدد من الفئات على أن تبدأ بنحو 195 درهما إماراتيا، وصولا إلى 995 درهما، بخلاف أسعار الدخول الفاخرة.
 
وتتضمن أسعار تذاكر دخول حفل "كولدبلاي" في أبوظبي كانون الثاني 2025 الفئات التالية:
 
الفئة 1: 995 درهمًا إماراتيًا
 
الفئة 2: 695 درهمًا إماراتيًا
 
الفئة 3: 595 درهمًا إماراتيًا
 
 
الفئة 4: 495 درهمًا إماراتيًا
 
الفئة 5: 295 درهمًا إماراتيًا
 
الفئة 6: 195 درهمًا إماراتيًا
 
المنظر الجانبي: 395 درهمًا إماراتيًا
 
تذكرة الدخول العام: 395 درهمًا إماراتيًا
 
تذكرة الدخول الفاخرة: 1,495 درهمًا إماراتيًا
 
طرق حجز تذاكر حفل "كولدبلاي" في أبوظبي 2025
 
ومن المنتظر أن تطرح تذاكر حفل "كولدبلاي" في أبو ظبي عبر عدد من منصات بيع التذاكر، بجانب الموقع الرسمي لفرقة Coldplay بالطبع، كما يُطْلَق بيع التذاكر عبر موقع شركة Live Nation Middle East في 26 أيلول.
 
وبداية من اليوم الأربعاء 25 أيلول، وفي تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت أبوظبي، طرح الموقع الرسمي لـ"كولدبلاي" تذاكر الحفل، إذ كشف مطالعته عن نفاد بعض الفئات سريعا جدا.
 
وإذا لم تتمكن من شراء التذاكر أثناء البيع المسبق، تبدأ المبيعات العامة في الساعة 12 ظهرًا يوم الجمعة 27 أيلول، ويمكن شراء التذاكر من: كولدبلاي، لايف نيشن، وتيكيت ماستر.
"كولدبلاي" من أكثر الفرق الغنائية التي نجحت في بيع تذاكر منذ عام 2022، إذ بيع للفرقة ما يقرب من 10 ملايين تذكرة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية وآسيا.
 
ومن المقرر أن يصدر ألبوم فرقة كولد بلاي الجديد Moon Music يوم 4 تشرين الأول المقبل، إذ يخضع لمعايير خاصة من أجل الحفاظ على البيئة، ومطابقة معايير الاستدامة. على سبيل المثال صُنِعَت الأسطوانات بالكامل من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها (بمعدل تسع زجاجات لكل أسطوانة).

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كولدبلاي

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