تفاصيل حول "كولدبلاي" في أبوظبي

نيوز – دولي

ينتظر عشاق فرقة "كولدبلاي" على أحر من الجمر حفلهم المرتقب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والمقرر خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن تكون ليلة ساحرة مع فرقة استثنائية.

وتقيم Coldplay، الفرقة الحائزة على والمعروفة بأغانيها المميزة وعروضها الحية الديناميكية، حفلة موسيقية خاصة في أبوظبي مساء 11 الثاني 2025، ضمن جولتها "ميوزك او ذا سفيرفس".

ويمكن لأكثر من 40 ألف شخص حضور الحفل المرتقب، إذ تقام الأمسية في استاد مدينة الرياضية الذي يسع نحو 44600 شخص، في ليلة استثنائية كون الحفل هو الأداء الوحيد للفرقة الشهيرة في الشرق الأوسط خلال جولتها .

وأخيرا، كشف الموقع الرسمي لفرقة Coldplay عن أسعار تذاكر حفلها المقرر في العاصمة الإماراتية، إذ تتراوح بين عدد من الفئات على أن تبدأ بنحو 195 درهما إماراتيا، وصولا إلى 995 درهما، بخلاف أسعار الدخول الفاخرة.

وتتضمن أسعار تذاكر دخول حفل "كولدبلاي" في أبوظبي الثاني 2025 الفئات التالية:

الفئة 1: 995 درهمًا إماراتيًا

الفئة 2: 695 درهمًا إماراتيًا

الفئة 3: 595 درهمًا إماراتيًا

الفئة 4: 495 درهمًا إماراتيًا

الفئة 5: 295 درهمًا إماراتيًا

الفئة 6: 195 درهمًا إماراتيًا

المنظر الجانبي: 395 درهمًا إماراتيًا

تذكرة الدخول العام: 395 درهمًا إماراتيًا

تذكرة الدخول الفاخرة: 1,495 درهمًا إماراتيًا

طرق حجز تذاكر حفل "كولدبلاي" في أبوظبي 2025

ومن المنتظر أن تطرح تذاكر حفل "كولدبلاي" في عبر عدد من منصات بيع التذاكر، بجانب الموقع الرسمي لفرقة Coldplay بالطبع، كما يُطْلَق بيع التذاكر عبر موقع Live Nation Middle East في 26 أيلول.

وبداية من الأربعاء 25 أيلول، وفي تمام 12 ظهرًا بتوقيت أبوظبي، طرح الموقع الرسمي لـ"كولدبلاي" تذاكر الحفل، إذ كشف مطالعته عن نفاد بعض الفئات سريعا جدا.

وإذا لم تتمكن من شراء التذاكر أثناء البيع المسبق، تبدأ المبيعات العامة في 12 ظهرًا يوم الجمعة 27 أيلول، ويمكن شراء التذاكر من: كولدبلاي، لايف نيشن، وتيكيت ماستر.

"كولدبلاي" من أكثر الفرق الغنائية التي نجحت في بيع تذاكر منذ عام 2022، إذ بيع للفرقة ما يقرب من 10 ملايين تذكرة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية وآسيا.

ومن المقرر أن يصدر ألبوم فرقة كولد بلاي الجديد Moon Music يوم 4 تشرين الأول المقبل، إذ يخضع لمعايير خاصة من أجل الحفاظ على البيئة، ومطابقة معايير الاستدامة. على سبيل المثال صُنِعَت الأسطوانات بالكامل من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها (بمعدل تسع زجاجات لكل أسطوانة).