بعمر الـ 89 عاماً.. وفاة ماغي سميث نجمة سلسلة "هاري بوتر"

وأصدر ولداها، ستيفنز وكريس لاركين، بيانًا يفيد بأن نجمة "هاري بوتر" و"داونتون آبي" رحلت بسلام في المستشفى الجمعة، وكانت محاطة بأفراد أسرتها.وجاء في البيان: "كانت شخصية شديدة الخصوصية، وكانت برفقة الأصدقاء والعائلة في لحظاتها الأخيرة. تترك وراءها ابنين وخمسة أحفاد محبين يشعرون بالحزن العميق على فقدان هذه الأم والجدة الاستثنائية".وتُعد ماجي من أعظم ممثلات بريطانيا، حيث امتدت مسيرتها الفنية على مدى سبعة عقود، وقد حصلت على جائزتي تقديرًا لإسهاماتها الكبيرة في الفن.