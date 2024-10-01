بعد أزمتها مع الشيخ محمد أبو بكر.. ما هي قضية ميار الببلاوي؟

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ليست قضية الممثلة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي قضية جديدة، بل تعود فصولها إلى شهر أبريل، يوم خرجت الببلاوي في فيديو على حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" ذكرت فيه أنها تتعرض لهجوم من دعاة وشخصيات عامة عقب مقابلة أجرتها مع الإعلامية بسمة وهبة.

ولكن ما هي قضية ميار البلاوي ؟ وما هو الجديد اليوم في المسألة حتى عادت لتتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي؟



*ما هي قضية ميار الببلاوي؟

الجديد في قضية ميار الببلاوي هو أن محكمة الاستئناف حددت يوم 20 أكتوبر المقبل موعد محاكمة البيلاوي والداعية الإسلامية أبو بكر على خلفية تبادلهما والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، وبعد ظهورها مع الإعلامية بسمة بوسيل منذ فترة، تعرضت البلاوي لموجة انتقادات خصوصا من الداعية أبو بكر، الذي اعتبر أن حلقتها تضمنت أقوالا وأفعالا تخالف الشرع، وأنه لا يليق بالنساء أن تشاهد هذه الحلقة.