بعد أزمتها مع الشيخ محمد أبو بكر.. ما هي قضية ميار الببلاوي؟

#ميار_الببلاوي اتطلقت ١١ مرة من نفس الشخص، و ترجع له. ومش شايفة في حياتها مشكلة قد إنها مرة عملت مشهد ساخن، وفيه واحدة قالت لها افطري في رمضان. على قفا الحكايتين دول لسه بتيجي في برامج حوارية وترند النهارده. يا ستي حقك علينا، بس ركزي على حياتك
pic.twitter.com/mTI1AVyDeh
— خالد البري (@khaledalberry) April 2, 2024
#ميار_الببلاوي اتطلقت ١١ مرة من نفس الشخص، و ترجع له. ومش شايفة في حياتها مشكلة قد إنها مرة عملت مشهد ساخن، وفيه واحدة قالت لها افطري في رمضان. على قفا الحكايتين دول لسه بتيجي في برامج حوارية وترند النهارده. يا ستي حقك علينا، بس ركزي على حياتك
pic.twitter.com/mTI1AVyDeh