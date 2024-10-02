هكذا تضامن نجوم الغناء مع لبنان

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حالة من الحزن الشديد اجتاحت الوسط الفني العربي، بعد الأحداث المؤسفة التي تمر بها من هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قرر عدد من نجوم الغناء بمختلف الأقطار العربية تعليق أنشطتهم الفنية، تضامناً مع اللبناني، حيث رأى بعضهم أنه ليس من المنطقي أحياء الحفلات الغنائية وهناك من يتألم جراء الأحداث الجارية.

يلغي حفلاته بأميركا

البداية كانت مع الفنان هاني شاكر، الذي قرر تأجيل حفلاته التي كانت من المفترض أن يحيها في الأميركية خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث أبلغ الشركة المنظمة لتلك الحفلات بتأجيلها، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة بعدما تهدأ الأمور في .

من جانبه قال الفنان في تصريحات صحفية، أن "تأجيل إحياء حفلاته بأميركا هو أقل شيء يستطيع أن يفعله تعبيراً منه عن التضامن مع اللبناني الشقيق، حيث إنه حزين عما يحدث في المنطقة بشكل كامل"، متمنياً أن "تهدأ الأمور ونعود إلى حياتنا الطبيعية".

مايا دياب تلغي حفلاً خيريا

وقررت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، تأجيل حفلها الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته ببيروت في الخامس من شهر تشرين الاول الجاري، وهو حفل خيري من أجل الأطفال المصابين بالسرطان.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل في بيان لها عبر "إنستغرام": "نظرا للوضع المؤسف الحالي الذي يمر به تم تأجيل حدث الجمعية الذي ستحييه النجمة مايا دياب حتى وقت لاحق".

هيفاء ونانسي يعلقن نشاطهن الفني

وأعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن تعليق نشاطها الفني داخل وخارج بسبب الأحداث الحالية، معبرة عن حزنها الشديد عما يحدث.

كما أنها قررت العودة إلى موطنها كنوع من الدعم لأبناء بلدها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقررت الفنانة نانسي عجرم إيقاف نشاطها الفني أيضا حزناً على ما يحدث لوطنها، حيث أبلغت إدارة أعمالها بتعليق كافة ارتباطاتها الفنية.

أما المطرب آدم فقرر تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المفترض أن يحيه في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسبوع الماضي، وأبلغ الشركة المنظمة للحفل بضرورة تأجيله نظراً للأحداث المؤسفة التي يشهدها وطنه .

صابر الرباعي

وقرر الفنان صابر الرباعي والمطربة سميرة سعيد أيضا تأجيل حفلاتهم الفنية بسبب تلك الأحداث المؤسفة، على أن يواصلا نشاطهما الفني بعد أن تهدأ الأوضاع.