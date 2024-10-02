ماذا قال والد اليسا عن لبنان؟

– فني

لم تتوقف إليسا عن توظيف منصّتها للتكلّم عن الوضع في منذ توسّع العدوان الإسرائيلي على أراضيه، فشاركت أخيراً قصيدة لوالدها زكريا خوري وأدّتها بصوتها.

وتقول كلمات القصيدة: "كنّا للأمم وهج المنارة، وبحرف النور توّجنا الصدارة، عيب وعار ننحر هالحضارة ونرجمها بشظايا جهنمية. هشلت من خطايانا الطبيعة، علينا تآمروا ورادوا القطيعة، تعوا نخلق من الإلفة شريعة تكون بمستوى بلادي البديعة، ما بتجمعوا إلّا القضية".

وشاركت إليسا مقطع فيديو بصوتها يظهر جمال طبيعة ومناطقه عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" الذي يتابعه 19.9 مليون متابع، أرفقته بتعليق جاء فيه: "لا شيء يصف ما نمرّ به أكثر من كلمات والدي... قصيدته للبنان من زمان، وكأنّه كتبها لليوم".