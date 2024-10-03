معين شريف أمام منزله المدمر: أرواحنا فداءً للمقاومة

*معين شريف أمام منزله المدمر يوجه رسالة للاحتلال الإسرائيليوقف الفنان معين شريف، الذي يُعرف بدعمه للمقاومة وحزب الله، أمام أنقاض منزله المدمر، موجّهًا رسالة تحدٍ واضحة للاحتلال الإسرائيلي.وأكد شريف في تصريحه: “لن تكونوا قادرين على تفكيك بيئة المقاومة”، مشددًا على استمراره في الالتزام بالعهود التي قُطعت للأمين العام لحزب الله، حيث قال: “أرواحنا وأولادنا وبيوتنا فداءً للمقاومة”.*استهداف المدنيين العزلأشار شريف إلى أن استهداف المدنيين الأبرياء هو نتيجة خوف الاحتلال الإسرائيلي وعجزه عن مواجهة المقاومة، مضيفًا أن هذه الأعمال تدل على جبنهم وعدم قدرتهم على مواجهة المقاومين بشكل مباشر.*إخلاء في اللحظات الأخيرةعند سؤاله عن إمكانية جمع أي من مقتنياته الشخصية قبل مغادرته المبنى، أوضح شريف أنه بالكاد تمكّن من إخراج أطفاله وإيصالهم إلى السيارة قبل أن يتم قصف المبنى وتدميره بالكامل.