الفنانة شيرين عبد الوهاب تدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

وكشف للموسوعة، تصدر شيرين قائمة Billboard لأفضل 100 فنان الأكثر استماعًا لمدة 11 أسبوعًا متتاليًا، بدءًا من 16 مارس 2024.وتحقق هذا النجاح للمطربة المصرية من خلال العديد من الأغاني ومنها "كلام عينيه"، و"الوتر الحسّاس"، "صبري قليل" وغيرها مما حصد تفاعلًا جماهيريًّا لافتًا.وكان ألبوم "نساي"، الذي طرحته شيرين عام 2018 حقق نجاحًا لافتًا، إذ احتلت أغانيه المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية، ولا يزال الألبوم يحقق نجاحًا مستمرًا حتى اليوم.وطرحت شيرين مؤخرًا أكثر من أغنية استطاعت أن تتصدر من خلالها الترند رغم تدخل شركة روتانا وحذف هذه الأغاني من مختلف التواصل نتيجة النزاع القضائي بين الطرفين، ومن أبرز تلك الأغاني "ابتسمت"، "بتمنى أنساك"، "عسل حياتي".