خلال محاكمته سعد الصغير: "لا أتعاطى الحشيش.. أتناول "الترامادول" فقط

وقالت وسائل اعلام مصرية ان " جنايات شمال القاهرة، قررت تأجيل محاكمة المطرب سعد الصغير، بتهمة حيازة الحشيش والترامادول المخدر بقصد التعاطي، لجلسة 25 تشرين الثاني القادم، مع استمرار حبس المتهم، وعرضه على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتأكد من الإصابات التي ادعى أنه يتناول الترامادول بسبب إجراء عملية جراحية".وأضافت: "استمعت لأقوال المطرب في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي. وقال الصغير أمام هيئة المحكمة: "أنا معرفتش حاجة عن القضية غير من الأخبار، وابني رن عليا بيقولي ايه اللي حصل، ومكنتش عملت لسه محضر".وكشف المطرب سعد الصغير عن مفاجأة خلال جلسة محاكمته، وقال لهيئة إنه يتعاطى عقار الترامادول المخدر، نافيا تعاطيه مخدر الحشيش، وقال لرئيس المحكمة: "لو طلعت بشرب حشيش أعدمني". واستكمل الصغير حديثه للمحكمة قائلا "أنا عمري ما دخنت يا سيادة القاضي، وعمري ما شربت حشيش، أنا باخد ترامادول بس عشان عامل عملية في رجلي"، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية اليوم.وكانت استئناف القاهرة قد تسلمت ملف قضية المطرب سعد الصغير، بعد إحالته محبوسًا إلى الجنايات المختصة بتهمة ارتكاب جناية إحراز جوهرَي الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.وكشف تقرير الطب الشرعي على احتواء عينة الدم التي تم أخذها من المتهم سعد الصغير على جوهري "الحشيش والترامادول" المخدرين، وذلك بعد أن أمرت النيابة العامة بعرض المطرب على الطب الشرعي لإجراء تحليل له لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، على خلفية واقعة ضبطه بمطار القاهرة الدولي وبحوزته كميات من السجائر الإلكترونية تحوي مواد مخدرة.بداية الواقعة عندما كشفت مصلحة الجمارك المصرية تفاصيل مضبوطات المخدرات التي كانت بحوزة المطرب سعد الصغير عقب القبض عليه في مطار القاهرة الدولي.وقالت إن سلطات جمارك مطار القاهرة ومسؤولي الجمارك في المبنى رقم 2 بالمطار، قاموا بضبط المطرب سعد الصغير وبحوزته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريغوانا.وتابعت أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر الراكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وأن الراكب أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، ونظرا لقصر مدة سفره وكثرة تردده، تم العرض على جهاز الفحص بالأشعة لتفتيش حقيبة الراكب.وأضافت مصلحة الجمارك، أنه لوحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقيبة، وبتفتيشها يدويا بدقة تم العثور على المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة.وكانت التحريات قد كشفت أن سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة، قادمًا من الولايات المتحدة الأميركية ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وضُبِط وبحوزته سجائر إلكترونية محظور تداولها.وقال المطرب إنه لم يكن يعلم أن المواد المضبوطة مدرجة ضمن جدول المخدرات، لأنها تُباع في الخارج.