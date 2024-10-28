خطفت الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي.. من هي زوجة حسين فهمي؟

نيوز – فني

تمسك يديه وتربت عليهما بحنية شديدة مشهد جمع الفنان الكبير حسين وزوجته على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حاليا، تم تداوله بشكل كبير ما بين مقطع وصور بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ليشيدوا بعلاقة الحب الواضحة بين حسين وزوجته التي تتواجد دائما بقربة وتعبر عن حبها لها واهتمامها به أمام الجميع.

وعلى مدار الأيام الماضية في مهرجان الجونة السينمائي، ظهر الفنان حسين برفقة زوجته في عدد من الفعاليات المقامة على هامش المهرجان، بإطلالة شبابية أمام زوجته فقد ظهرت بألوان مشابهة ومتناسقة مع ألوان الملابس التي ارتداها الفنان الكبير.

من هي زوجة حسين فهمي؟

وتساءل الجمهور عن زوجة الفنان حسين التي تصدرت على منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان الزوجة الحنينة رزق".

زوجة حسين فهمي، تدعى آنا وهي سيدة من خارج الوسط الفني ظهرت برفقته في المرة الأولى في افتتاح الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2021، ومنذ ذلك التاريخ تحرص آنا على التواجد برفقته في العديد من المناسبات الفنية لدعمه.

وكشفت آنا زوجة الفنان حسين في لقاء إعلامي سابق، عن حبها وفخرها به للغاية، قائلة: "أنا فخورة بيه جدا فهو فنان كبير ومثقف للغاية، أنا بحبه جدا".

وتحدث الفنان حسين وزوجته عن سر نجاح علاقتهما على هامش تواجدهما في مهرجان الجونة، قائلا إنه "ممتن لها ويقدرها بشكل كبير ويدعو الله أن يحفظها له"، مؤكدا أنه "لم يتخيل أن ينتشر الفيديو على نطاق واسع، وأن ما قامت به زوجته تجاهه هو من منطلق الحب والحنية".