وفاة الفنان الكبير مصطفى فهمي

وذكرت مصادر صحفية ان “الفنان مصطفى فهمي، رحل عن عالمنا فجر اليوم، بعدما تدهورت حالته بشكل مفاجئ”.وأضافت أن “الراحل توفي رغم محاولة إنقاذه ونقله إلى المستشفى”.وكان الراحل قد أجرى عملية جراحية دقيقة في المخ، بأحد مستشفيات زايد في أب الماضي.في حين أتت العملية بعد أن عانى من مشاكل صحية مفاجئة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً، بإزالة ورم فى المخ نتج عن تعرضة لجلطة فى المخ.ثم شهدت حالته استقرارا رغمأنه كان يعاني من ثقل باللسان وصعوبة في الحركة، إلى أن جاءت وفاته اليوم.أعمال سينمائية ودراميةيشار إلى أن الفنان مصطفى فهمي، ولد في اب 1942.والراحل حاصل على بكالوريوس من السينما قسم تصوير، وقدم خلال مسرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية.كما كانت بداية عمله الفني مساعدا للتصوير في فيلم أميرة حبي أنا، والذي تم إنتاجه عام 1974.أما آخر أعماله، فكانت مشاركته في بطولة فيلم "السرب" الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات، وهو من بطولة كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.