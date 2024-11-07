عانت من التعاسة والاكتئاب.. لماذا فشلت قصة حب جالا فهمي وعمر خيرت؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أغمض عينيك
من
12:30 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يكتسح زفيزدا بخماسية في دوري الأبطال
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-505713-638665780088067806.jpg
عانت من التعاسة والاكتئاب.. لماذا فشلت قصة حب جالا فهمي وعمر خيرت؟
فن وثقافة
2024-11-07 | 07:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
447 مشاهدة
السومرية
نيوز – فن وثقافة
لم يتخيل الكثير من جمهور النجمة الراحلة جالا فهمي، التي اعتاد أن يراها جميلة ومبهجة ومدللة في الأدوار التي تظهر فيها، ما مرت به من مشاعر حزن وتعاسة واكتئاب وافتقاد للحب.
جالا التي رحلت عن عالمنا السبت 26 فبراير 2022، تزوجت في عمر صغير، إذ جاء ارتباطها بالموسيقار الكبير
عمر خيرت
وسنها 20 عامًا تقريبا، وهو الزواج الذي انتهى بالطلاق، وسط مشاعر الألم.
وتحدثت جالا فهمي، عن تفاصيل هذه الزيجة، وأسباب فشلها، قائلة: "للأسف لدي عيوب شديدة كزوجة، فأنا لست ست بيت، صحيح أجيد الطبخ، لكن لا أحب التنظيف (مكركبة خالص)، وفوضوية ولست دؤوبة".
وعن زواجها الأول، قالت جالا فهمي: "مكنتش بحب أقعد في البيت، أحب الخروج والسهر كل يوم والجلوس مع أصحابي، الفترة الإجتماعية كانت مفتوحة جدًا، وهو ما تغير الآن"، مضيفة "في زواجي
الأول
كان
عندي
20 سنة".
ولفتت أن سبب فشل زيجات الكثير من الفنانات أن أعصابهم محروقة طوال الوقت، ومشدودة، حياتهن لا تخل من القلق ليل نهار، إما لمتابعة ما يقدمونه من أعمال، أو في فترة البحث عن الأعمال التي يريدون تقديمها "فعلا احنا تعساء"، مشيرة إلى أن الحياة الفنية غير مستقرة بسبب مواعيد التصوير، وعدد أيام العمل.
وعادت جالا للحديث عن علاقتها بالموسيقار
عمر خيرت
وقت الزواج، قائلة:"عمر فنان غريب الأطوار منطوي وخجول وعلى طول مع نفسه، ومقفول على نفسه عمر عايز العالم يدور في فلكه، وأنا معرفش أدور في فلك حد"، مضيفة: "كنت طول الوقت حاسة إني لوحدي مفيش مشاركة".
وعن أصعب اللحظات التي تتمنى ألا تعيشها، قالت إن لحظة الطلاق كانت صعبة سواء عليها أو على أي امرأة أخرى: "كلمة الطلاق لما بتتقال بتبقى بشعة".
وعن علاقتها بوالدها المخرج الكبير أشرف فهمي، قالت الفنانة الراحلة، إنها عانت من قسوته خلال التصوير، موضحة: "اتعذبت أوي في تصوير فيلم (إعدام قاض)، الذي أخرجه والدي، واتهزقت أوي وأنا كنت لأول مرة بقف قدام كاميرا، وهو عصبي جدًا في شغله ودقيق جدا لدرجة إنك تترعبي، اتشتمت شتيمة مرة قال عني أنا أقدر أمشيها وأجيب غيرها، ومن كتر ما انهرت قالي أنا قدمت ناس كتير وكلهم نجحوا فلما أجي أقدم بنتي وتسقط أنا ههتز".
من أشهر أعمال جالا
فهمي
"قبضة الهلالي"، "الوسية"، "جالا جالا"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "كلام الليل"، "الجينز"، "سمكة و4 قروش"، "طأطأ وريكا وكاظم بيه".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
عانت من التعاسة والاكتئاب
لماذا فشلت قصة حب جالا فهمي
عمر خيرت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
من هو الفنان داود حسين وما حقيقة سحب الجنسية الكويتية منه؟
فن وثقافة
58.59%
05:37 | 2024-11-06
من هو الفنان داود حسين وما حقيقة سحب الجنسية الكويتية منه؟
05:37 | 2024-11-06
حظر تجوال ليومين وعطلة 4 أيام.. رابط استثناء فئة من الحظر
محليات
20.4%
10:06 | 2024-11-06
حظر تجوال ليومين وعطلة 4 أيام.. رابط استثناء فئة من الحظر
10:06 | 2024-11-06
أمطار في هذه المحافظات.. هل ستعلن عطلة؟
محليات
12.35%
09:58 | 2024-11-06
أمطار في هذه المحافظات.. هل ستعلن عطلة؟
09:58 | 2024-11-06
هام للعراقيين.. لا تسلكوا هذا الطريق بدءاً من اليوم
محليات
8.66%
12:52 | 2024-11-06
هام للعراقيين.. لا تسلكوا هذا الطريق بدءاً من اليوم
12:52 | 2024-11-06
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
المساواة بين الجنسين حقيقة ام كذبة في المجتمع - حلقة ١٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-07
Morning Live
المساواة بين الجنسين حقيقة ام كذبة في المجتمع - حلقة ١٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-07
ناس وناس
سوق حي الغدير كربلاء - الحلقة ١٤٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-07
ناس وناس
سوق حي الغدير كربلاء - الحلقة ١٤٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-07
بعد التحري
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
بعد التحري
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
من الأخير
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
من الأخير
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-06
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
استديو Noon
التغيير الشخصي 6-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-06
استديو Noon
التغيير الشخصي 6-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 6-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 6-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-06
طل الصباح
الأبراج - فقرة مقولة عجبتني 6-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-06
طل الصباح
الأبراج - فقرة مقولة عجبتني 6-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-06
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
الأكثر مشاهدة
Morning Live
المساواة بين الجنسين حقيقة ام كذبة في المجتمع - حلقة ١٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-07
Morning Live
المساواة بين الجنسين حقيقة ام كذبة في المجتمع - حلقة ١٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-07
ناس وناس
سوق حي الغدير كربلاء - الحلقة ١٤٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-07
ناس وناس
سوق حي الغدير كربلاء - الحلقة ١٤٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-07
بعد التحري
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
بعد التحري
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
من الأخير
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
من الأخير
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-06
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
استديو Noon
التغيير الشخصي 6-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-06
استديو Noon
التغيير الشخصي 6-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 6-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 6-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-06
طل الصباح
الأبراج - فقرة مقولة عجبتني 6-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-06
طل الصباح
الأبراج - فقرة مقولة عجبتني 6-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-06
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
اخترنا لك
بتهمة حيازة المخدرات.. ما حقيقة القبض على الفنان حكيم في الامارات؟
08:25 | 2024-11-07
هالة سرحان تتهم رجل أعمال شهير بالتعدي على شقتها
07:24 | 2024-11-07
وجهه تشوه.. أول ظهور لـ كوبارسي بعد إصابته الدموية أمام النجم الأحمر
07:08 | 2024-11-07
محمد إمام يحقق بفيلم اللعب مع العيال أعلى إيرادات مشواره الفنى بعد عمهم
07:03 | 2024-11-07
قصة حرمان الفنانة "نرمين الفقي" من والدها في طفولتها
05:38 | 2024-11-06
من هو الفنان داود حسين وما حقيقة سحب الجنسية الكويتية منه؟
05:37 | 2024-11-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.