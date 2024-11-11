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"تهمة السرقة" أثارت جدلا.. القصة الكاملة لأزمة فيلم منة شلبي الجديد

فن وثقافة

2024-11-11 | 06:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;تهمة السرقة&quot; أثارت جدلا.. القصة الكاملة لأزمة فيلم منة شلبي الجديد
المصدر:
ارم نيوز
303 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

تفاعلت بقوة خلال الساعات الأخيرة أزمة فيلم "الهوى سلطان" الذي يتصدر شباك التذاكر في مصر حاليًا وتلعب بطولته الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داوود، إثر اتهام مؤلفته هبة يسري بسرقة فكرة الفيلم من عمل آخر منسوب للمؤلفة رشا الجزار.

ودافع المؤلف المصري عمرو محمود ياسين، عن هبة يسري، قائلًا عبر"الفيسبوك": "توارد الأفكار أمر طبيعي بين فئة الكُتاب، ولا يُعد ذلك سرقة على الإطلاق"، مُضيفًا: "من المؤلم أن يُتهم مُبدع فجأة وأثناء نجاحه بالسرقة".

وروى عمرو ياسين، موقفًا مشابهًا تعرض له، مشيرًا إلى أنه في ذروة فرحته بأحد أعماله تواصلت معه زميلة مؤلفة، وأبدت غضبًا شديدًا، لمجرد التطابق في بعض الأسماء والأحداث، واتهمته بأخذ مجهودها، متابعًا: "أقسم بالله أنني لم أقرأ روايتها أبدًا، ولم أسمع عنها من قبل، ومع ذلك تفهمت مشاعرها وتعاطفت معها".

وحرص المخرج يسري نصر الله، على الدفاع عن هبة يسري، حيث كتب عبر حسابه على "الفيسبوك": "فاكر لما كنت بتناقش مع هبة في شركة أفلام مصر العالمية عن مونتاج "ستو زاد" حكت لي موضوع العشق سلطان".

وكتبت ماجدة خير الله، عبر صفحتها: "عندما تختلف امرأتان عن من هي الأم الحقيقية لطفل جميل، قد يحار الناس في أيهما أصدق، ولكن مع تحليل DNA أصبح الأمر يسيرًا، وجينات المؤلفة والمخرجة (هبه يسري)، من سابق عملها في (سابع جار)، يجعل من حقها وحدها أن تفرح بمولودها الجميل (الهوي سلطان)".

وكانت الكاتبة والمؤلفة رشا عزت الجزار، وجهت اتهامًا صريحًا لصناع فيلم "الهوى سلطان"، بسرقة فكرة وسيناريو الفيلم كاملًا من قصتها التي كتبتها بعنوان "حبي الأول" العام 2017، واصفة ما حدث بـ"انتهاك وسرقة"، على حد قولها.

وأكدت رشا أنها تحتفظ بسجل كامل من المراسلات عبر البريد الإلكتروني و"الواتساب"، تثبت تاريخ تقديم فكرتها للمخرجين والمنتجين.

وقالت رشا: "الفكرة الأساسية كانت تدور حول مفهوم الحب الذي قد يكون قريبًا منك دون أن تدرك، حيث يمكن أن يتم تسميته بأسماء أخرى مثل الصداقة أو الجيرة".

وكشفت عن أنها كانت متحمسة لمشاهدة الفيلم، خاصة بسبب حبها لأداء الفنانة منه شبلي، لكن المفاجأة كانت صادمة، إذ اكتشفت أن القصة بأكملها، بتفاصيلها الدقيقة، مسروقة من عملها الخاص.

وأشارت إلى أن نسبة التطابق تصل إلى أكثر من 70% بين فيلمها وفيلم "الهوى سلطان"، وردت هبة يسري، على هذا الاتهام، مؤكدةً أنه "محاولة لإفساد فرحة صناع الفيلم وأبطاله بنجاح العمل".

ونشرت عبر حسابها على"الفيسبوك"صورًا لنسخ سيناريو الفيلم التي كتبتها خلال السنوات الماضية قبل أن يخرج إلى النور، وأوضحت رحلتها معه.

وكتبت هبة يسري: "طب قسما بالله ورحمة أبويا في تربته أنا ما أعرف رشا الجزار دي ولا قريت أي ورق والفيلم ده فكرته عندي من تانية معهد سينما وفي نسخ منه مكتوبة من زمان جدا وعند ماريان خوري في المكتب ولو لسه الأفكار موجودة هتبقى في المعهد واتطورت على مدار سنين".

وتدور الأحداث في الفيلم حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقاءهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما، وتتوالى الأحداث.

وتعرض فيلم "الهوى سلطان"، لانتقادات واسعة، بحجة الترويج لعادات أوروبية في العلاقات بين الرجل والمرأة.

وواجه الفيلم اتّهامات من صُناع محتوى وأقلام نقدية بترويج العادات الغربية، المختلفة عن عادات المجتمعات الشرقية، بسبب علاقة الحب التي تجمع بطلي العمل سارة، التي تؤدي دورها منة شلبي، وعلي الذي يجسد شخصيته أحمد داود.

وتتصاعد أحداث الفيلم إلى قصة حب تجمع بين البطلين، تؤدي إلى أن تعيش سارة مع علي في منزل واحد؛ ما أثار استهجان البعض لقصة الفيلم، التي تحتوي على الترويج للعادات الغربية في المجتمعات الشرقية، وهو ما وصفه البعض بأنه تحريض للفتيات على ترك منازل عائلاتهن والعيش مع أصدقائهن من الرجال في منزل واحد، وفق تعبير الآراء النقدية.
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"تهمة السرقة" أثارت جدلا

القصة الكاملة لأزمة فيلم منة شلبي الجديد

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