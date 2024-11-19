بعرض موسيقي ساحر.. أنتوني هوبكنز يصنع التاريخ في موسم الرياض

أعلن المستشار آل الشيخ رئيس العامة للترفيه في السعودية، عن هذا الحدث المرتقب عبر حسابه على منصة "إكس"، مؤكداً أن ليلة حفل أنتوني هوبكنز سوف تكون ليلة لا تنسى في تاريخ موسم الرياض، وأعرب آل الشيخ عن سعادته باستضافة هذا النجم الكبير، مشيراً إلى أن حضوره سوف يثري المشهد الثقافي في المملكة.وأعرب أنتوني عن شوقه الكبير للمشاركة في هذا الحدث، مؤكداً أنه استعد لهذا العرض لعدة أشهر، وسيقدم مقطوعة موسيقية خاصة صممها خصيصاً لجمهور الرياض، وقد وجه النجم الشكر للمستشار آل هذه الكريمة، معرباً عن إعجابه بالحضارة والتراث .من هو أنتوني هوبكنز؟يعد أنتوني هوبكنز أحد أبرز نجوم السينما العالمية وله مسيرة حافلة بالأعمال الفنية التي حازت على إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، وقد حصل على جائزة الأوسكار مرتين، الأولى عن دوره في فيلم "صمت الحملان"، والثانية عن دوره في فيلم "ذا فاذر"، كما ترشح لجائزة الأوسكار ست مرات أخرى، مما يؤكد مكانته الفنية الرفيعة.يعتبر موسم الرياض منصة عالمية لاستقطاب كبار الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وقد نجح في تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تلبي اهتمامات شريحة واسعة من الجمهور، ويأتي استضافة هوبكنز ضمن سلسلة من الأحداث الكبرى التي يشهدها الموسم، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الرياض كوجهة ثقافية عالمية.ويتوقع أن يحصل حفل أنتوني هوبكنز على نجاح باهر، وذلك لما يتمتع به النجم من قاعدة جماهيرية عريضة، ولما يمثله هذا الحدث من إضافة نوعية لموسم الرياض، كما أن تصميم المقطوعة الموسيقية خصيصاً لهذا الحفل يزيد من أهميته وتفرد تجربته.