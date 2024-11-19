متهمة بترويج مخدر لاغتصاب النساء.. اخر تطورات قضية داليا فؤاد

وأوضح الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن المعلومات التي وردت في بعض الأخبار، والتي وصفت داليا بأنها إعلامية، غير صحيحة. وأشار إلى أنها ليست مسجلة بجداول ولم تحصل على تصريح لمزاولة المهنة، مما يجعل استخدامها للصفة الإعلامية مخالفًا للقانون.وأضاف أن ستتخذ الإجراءات القانونية ضد داليا وأيضًا ضد قناة "القاهرة والناس"، التي سمحت لها بالظهور كمقدمة برامج، في مخالفة لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، الذي يعاقب مثل هذه المخالفات بالسجن وتغريم الوسيلة الإعلامية أو حتى إغلاقها.وكانت قوات قد ألقت القبض على داليا فؤاد، مقدمة "ضرب نار"، يوم الماضي، بتهمة حيازة مواد مخدرة في شقتها بمنطقة القاهرة الجديدة. وقررت النيابة العامة حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.وفي التحقيقات، أنكرت داليا الاتهامات المنسوبة إليها، قائلة "مش بتاعتي"، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للحصول على تفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى إرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير وافٍ.وقرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، الأحد، تجديد حبسها، وشخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالاتجار بعقار "GHP" المخدر والمعروف بـ"عقار اغتصاب الفتيات".ووجهت النيابة للمتهمين، القيام بالاتجار في مخدر GHP والمعروف بـ"عقار اغتصاب الفتيات"، واستهداف الشباب لترويج المخدر في منطقة التجمع، بالإضافة لتهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى مصر لترويجها.وفي سياق أخر كشف محمد الراعي، محامي المذيعة والبلوجر الشهيرة "د. ف"، عن تفاصيل جديدة في التحقيقات التي تجري معها على خلفية اتهامها بحيازة عقار GHP المخدر.وقال الراعي إنه تم إصدار أمر بالقبض على المذيعة "د. ف" وتفتيش منزلها بناءً على تحريات مأمور الضبط القضائي التي أفادت بأنها متورطة في الاتجار بالمواد المخدرة.وأضاف محامي المذيعة الشهيرة أنه دفع ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي، معتبرًا أن التحريات لا أساس لها من الصحة، كما دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش.وفيما يتعلق بما تردد من شائعات حول وجود شريك أجنبي، نفى المحامي هذه تمامًا، مؤكداً أن موكلته تم القبض عليها أثناء تواجدها بمفردها في مسكنها بالتجمع الخامس.ويشار إلى أن مخدر GHP الذي يعرف أيضًا بـ"مخدر الاغتصاب" حديث الرأي العام خلال الساعات الماضية، بعد القبض على "بلوجر" معروفة بتهمة الترويج له بين أوساط الشباب لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.ويتعتبر المخدر من أخطر المواد الكيميائية التي يستخدمها البعض لاغتيال الوعي والسيطرة على الفتيات واستدراجهن إلى "المحظور" في حالات غير قانونية، ما يعرضهن لمخاطر صحية جسيمة وأضرار نفسية خطيرة، وفقًا لموقع الجمعية الأمريكية لمراكز مراقبة السموم AAPCC.