بوسي: لا أقلّ موهبة عن شيرين وأنغام (فيديو)

نيوز - فن وثقافة



في نبرة تتسم بالتحدي، أكدت المطربة المصرية بوسي أنها لا تقل موهبة وإمكانات صوتية عن رموز الغناء النسائي، مثل شيرين عبد الوهاب وأنغام وآمال ماهر، مشيرة إلى أنها تعرضت لتجارب قاسية منعتها من أن تأخذ مكانتها التي تستحقها.





وأضافت: "عندي الموهبة والقدرة نفسها، لكن الظروف مريت بيها كانت أصعب".



وانهارت بوسي باكيةً عند حديثها عن والدتها الراحلة، مشيرة إلى أنها السند والحنان بعد وفاتها وهي في عمر 16 عاماً. ورغم الشهرة التي حققتها بوسي، لا سيما في مجال الأغنية الشعبية، فإنها أوضحت في تصريحات لبرنامج "عندي سؤال"، الذي يقدمه الإعلامي محمد القس، أنه لو كانت حياتها تسير بشكل طبيعي، لكانت حققت المزيد من الإنجازات.وأضافت: "عندي الموهبة والقدرة نفسها، لكن الظروف مريت بيها كانت أصعب".وانهارت بوسي باكيةً عند حديثها عن والدتها الراحلة، مشيرة إلى أنها السند والحنان بعد وفاتها وهي في عمر 16 عاماً.







وقالت بوسي: "ناقصني السعادة والراحة، أنا عانيت من بعد وفاة أمي. كل البلاوي حصلت في حياتي كانت من بعد موتها".



وتابعت: "أمي كانت السند والحنية في الدنيا، وكانت تعوضني عن غياب أبي رغم أنه في هذه الفترة كان لسه عايش".



تطرقت بوسي إلى تفاصيل زواجها الأول الذي وصفته بأنه كان أشبه بـ "الكابوس"، مشيرة إلى أنها كادت تنتحر من فرط ما تعرضت له من معاناة بسبب هذه الزيجة.



وأضافت: "حياتي الأولى كانت في قمة السواد والتعاسة، يا إما أنتحر وأموت كافرة أو أقتل، لكن ربنا رحمني من عنده".



ورغم الصعوبات، أكدت بوسي أنها تمكنت من تجاوز المحن التي مرّت بها دون اللجوء إلى المهدئات أو الحبوب المساعدة على النوم، مضيفة: "بعد كل المشاكل شفتها في حياتي، كويس إني لسه ست بعقلي وبفكر".



يشار إلى أن بوسي طرحت أخيراً أغنية جديدة بعنوان "زيه تاني"، وحققت انتشارا واسعا بين جمهورها، كلمات حسام حسن، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف.