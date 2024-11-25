من هي السعودية رتيل الشهري التي شاركت المسرح مع بيل غيتس بمنتدى مسك العالمي 2024 في الرياض؟

في سن يناهز الـ 13 عاماً، نالت رتيل مكانتها كقدوة لجيل "ألفا"، وأصبحت رمزاً للابتكار والفضول والتأثير الاجتماعي. كما اشتهرت ببرنامجها الحواري الشهير بودكاست "رتيل ألفا توك" (Rateel Alpha Talk)، إضافةً إلى تعيينها كسفيرة لصانعي المستقبل، حيث ألهمت العقول الشابة حول العالم، واكتسبت لقب أفضل مؤثرة وصانعة محتوى في .وفي خطابها بعنوان "قيادة التغيير من خلال الفضول والغرض الهادف" ضمن فعاليات منتدى مسك 2024، أكدت رتيل على الأهمية الجوهرية للفضول في صياغة مستقبل مشرق. كما تطرقت إلى أهمية غرس ثقافة الفضول بين الشباب، مشددة على دورهم الأساسي لتحفيز الابتكارات الثورية وإيجاد حلول مبتكرة لأبرز التحديات العالمية. كما شاركت رتيل في خطابها تجاربها الشخصية عن المثابرة، موضحة كيف أن تحدي المعتقدات السائدة والغوص في عالم المجهول كانا ركيزتين أساسيتين في تشكيل مسيرتها الفريدة.كما أضافت رتيل خلال كلمتها قائلةً: "الوقوف على هذا المسرح اليوم ليس مجرد شرف، بل هو برهان على الفرص العظيمة التي يمتلكها الشباب . ومع استمرارنا في الابتكار والنمو، ستكون شجاعتنا وفضولنا الدافع الأساسي لتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً".وخلال تقديمها لبيل غيتس، أبرزت رتيل إسهاماته العالمية في مجال الابتكار والعمل الخيري والتنمية المستدامة، مما عزز من روح المنتدى الهادف لـ "تمكين المستقبل". بدوره، أشاد غيتس بالحيوية والعزم الذي يميز شباب المملكة، معتبراً إياهم ركيزة أساسية للتقدم .يجمع منتدى مسك السنوي قادة ومفكرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف دور الشباب في تشكيل مستقبل العمل، التعليم، والابتكار. شكّل منتدى هذا العام نقطة تحول للسعودية حيث أظهر التزام المملكة بتمكين شبابها وتعزيز التعاون الدولي.