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الفنان عمرو وهبة وزوجته يتحدثان عن قصة تعارفهما
فن وثقافة
2024-11-26 | 05:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
634 مشاهدة
السومرية
نيوز – فن وثقافة
في حلقة الإثنين من
برنامج
"صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، كشف الفنان
عمرو
وهبة وزوجته عن تفاصيل مميزة بشأن علاقتهما التي بدأت بطريقة غير متوقعة.
ففي بداية حديثه، روى
عمرو
وهبة كيف تعرّف على زوجته وأسرتها من خلال محل الهواتف المحمول الذي يمتلكه شقيقه. كان يقضي وقتًا طويلًا في المحل، ما جعله قريبًا جدًا من أسرة زوجته، التي لم يكن يحبها فقط بل كان يهتم بها وبعائلتها بشكل لافت، مما جعله يصبح صديقًا مقربًا لهم.
أما زوجته، فقد تحدثت عن ذكرياتها الأولى مع
عمرو
وهبة عندما كانت في المرحلة الثانوية، حينما قامت بزيارة محل شقيقه لإصلاح هاتفها المحمول.
وكشفت أنها لم تكن تعلم وقتها أن هذا اللقاء سيكون بداية لقصة حب طويلة، حيث قال لها
عمرو
في ذلك الوقت: "ده رقمي لو عايزة حاجة وإن شاء الله مش هيبوظ تاني". وأضافت زوجته أن علاقتها بعمرو كانت مبنية على الدعم المتبادل، خاصة أنها كانت تشعر بأن
عمرو
يمثل الرجل الذي كان دائمًا موجودًا في حياتها ليقدم لها الدعم والمساندة.
فيما يخص تفاصيل زواجهما المبكر في عام 2010، كشف
عمرو
وهبة عن الظروف المادية التي كانت تحيط به وقتها، حيث كان راتبه لا يتجاوز 900 جنيه مصري. وبرغم هذه الظروف، فقد تلقت العائلة دعمًا معنويًا من حماته التي ساعدتهم في تجهيز منزلهم.
وتمكنوا من تأسيس حياتهم سوياً في منزل إيجار، حيث كان
عمرو
وزوجته قد اشتروا بعض الأثاث الجديد، بينما قدمت حماته لهم بعض القطع القديمة التي قاموا بتجديدها.
تبدو هذه القصة بسيطة ولكنها تحمل الكثير من الدروس حول الإصرار، الحب، والدعم المتبادل بين العائلات، مما يجعلها من أجمل قصص الحب التي يمكن أن تُروى.
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الفنان عمرو وهبة وزوجته
يتحدثان عن قصة تعارفهما
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