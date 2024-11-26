الفنان عمرو وهبة وزوجته يتحدثان عن قصة تعارفهما

نيوز – فن وثقافة



في حلقة الإثنين من "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، كشف الفنان وهبة وزوجته عن تفاصيل مميزة بشأن علاقتهما التي بدأت بطريقة غير متوقعة.





أما زوجته، فقد تحدثت عن ذكرياتها الأولى مع وهبة عندما كانت في المرحلة الثانوية، حينما قامت بزيارة محل شقيقه لإصلاح هاتفها المحمول. ففي بداية حديثه، روى وهبة كيف تعرّف على زوجته وأسرتها من خلال محل الهواتف المحمول الذي يمتلكه شقيقه. كان يقضي وقتًا طويلًا في المحل، ما جعله قريبًا جدًا من أسرة زوجته، التي لم يكن يحبها فقط بل كان يهتم بها وبعائلتها بشكل لافت، مما جعله يصبح صديقًا مقربًا لهم.أما زوجته، فقد تحدثت عن ذكرياتها الأولى مع وهبة عندما كانت في المرحلة الثانوية، حينما قامت بزيارة محل شقيقه لإصلاح هاتفها المحمول.

وكشفت أنها لم تكن تعلم وقتها أن هذا اللقاء سيكون بداية لقصة حب طويلة، حيث قال لها في ذلك الوقت: "ده رقمي لو عايزة حاجة وإن شاء الله مش هيبوظ تاني". وأضافت زوجته أن علاقتها بعمرو كانت مبنية على الدعم المتبادل، خاصة أنها كانت تشعر بأن يمثل الرجل الذي كان دائمًا موجودًا في حياتها ليقدم لها الدعم والمساندة.



فيما يخص تفاصيل زواجهما المبكر في عام 2010، كشف وهبة عن الظروف المادية التي كانت تحيط به وقتها، حيث كان راتبه لا يتجاوز 900 جنيه مصري. وبرغم هذه الظروف، فقد تلقت العائلة دعمًا معنويًا من حماته التي ساعدتهم في تجهيز منزلهم.



وتمكنوا من تأسيس حياتهم سوياً في منزل إيجار، حيث كان وزوجته قد اشتروا بعض الأثاث الجديد، بينما قدمت حماته لهم بعض القطع القديمة التي قاموا بتجديدها.



تبدو هذه القصة بسيطة ولكنها تحمل الكثير من الدروس حول الإصرار، الحب، والدعم المتبادل بين العائلات، مما يجعلها من أجمل قصص الحب التي يمكن أن تُروى.