لبلبة: خالفت وصية والدتي رغم حبي الكبير لها

وقالت لبلبة خلال "AB Talks" إن "حالة والدتها ساءت قبل الوفاة بثلاثة أشهر، ما دفعها لقول وصيتها لها. وأضافت "مسكتني وقالت يا نونيا أنا عايزة منك حاجتين، الأولى لو أنا مت عيشي في بيت تاني علشان متفكريش فيا".أما عن الوصية الثانية فقالت لبلبة: "قالتلي مش عايزاكي تعملي تنازلات لما تكبري شوية وتقبلي أدوارا صغيرة، واحترمي مشوارك الفني".وبالرغم من وصية والدتها الأولى بالانتقال إلى منزل آخر بعد وفاتها، قالت لبلبة إنها لا تزال تسكن في نفس البيت قائلة: "أنا لسة ساكنة في نفس الشقة الصغيرة المتواضعة في في القاهرة، والموبيليا زي ما هي كأنها عايشة، والكرسي بتاعها لما كانت تقعد عليه وتشوف النيل موجود وفاضي، وأنا كنت بقعد على الكرسي قدامها".وأضافت لبلبة، أنه "رغم أنها لا تحب تعليق صورها على الجدران، إلا أن لها صورة لا تزال على الحائط بالمنزل كانت تحبها والدتها، تركتها مثلما هي تقديرا لوالدتها الراحلة".ثم تابعت: "فساتينها موجودة، وأشياء صغيرة أخرى مثل قصافة أظافرها والمشط وطقم الأسنان"، مضيفة انها "ارتدت أحد فساتين والدتها في مسلسل "مأمون وشركاه" مع الزعيم عادل إمام، وأنه كان من أعظم أدوارها".يذكر أنه قبل أسابيع في لقاء تلفزيوني آخر، كشفت لبلبة عن وقوعها في حب شخص في فترة ما من حياتها، إلا أنها لم تصارحه بحبها أبدا لأنه كان متزوجا من أخرى، قائلة: "اخترت أحبه من طرف واحد، وفضلت أحبه لوحدي".وأشارت لبلبة إلى كونها في حال أخبرت هذا الشخص بالأمر وقتها، كانت ستتسبب في "لخبطة" في حياته، وهو ما دفعها للبقاء سنوات تحبه في صمت، قائلة "مش لازم نوجع قلب حد".لبلبة لم تتمالك دموعها وهي تتحدث عن الأمر، مشيرة إلى كونها كانت تخاطب نفسها دائما حينما ترى ذلك الشخص قائلة "ده حبيبي"، وبررت دموعها بكونها تذكرت أموراً وقعت في الماضي، لتختتم حديثها قائلة "القلب وما يهوى".